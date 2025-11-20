Зеленский получил от США проект плана окончания войны и рассчитывает на переговоры с Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке США, способен активизировать дипломатический процесс по прекращению войны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Офис президента.

Отмечается, что по итогам встречи президент очертил принципиальные основы, важные для украинского народа и договорился с американской стороной работать над пунктами плана с целью достижения достойного окончания войны.

В Офисе Президента подчеркнули, что Украина с первых секунд российского вторжения стремится к миру и поддерживает все содержательные предложения, способные приблизить настоящий мир.

"Украина с начала этого года поддерживала предложения президента Трампа, чтобы закончить кровопролитие. Готовы и сейчас конструктивно работать с американской стороной и нашими партнерами в Европе и мире, чтобы результатом стал мир", - говорится в сообщении.

В дальнейшем Зеленский намерен обсудить с президентом Трампом существующие дипломатические возможности и основные пункты, необходимые для мира.

Мирный план США

Напомним, Трамп одобрил новый план мира между Россией и Украиной, состоящий из 28 пунктов. По данным NBC, над этим планом работали спецпосланник Трампа Стив Виткофф, вице-президент США Джей Ди Венс, государственный секретарь Марко Рубио и зять американского президента Джаред Кушнер.

Этот новый мирный план предусматривает отказ Киева от части территории и определенных видов вооружения. По словам двух осведомленных с ситуацией источников, США дали сигнал Зеленскому, что Украина должна согласиться на разработанное Вашингтоном рамочное соглашение по завершению войны.

Европейские страны выступили против поддержанного США мирного плана, который потребует от Украины отказаться от большего количества территорий и частично разоружить свою армию. Союзники давно считают такие условия равносильными капитуляции.