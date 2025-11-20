Европа против плана США, требующего от Украины территориальных уступок – Reuters

Европейские страны выступили против предложенного США мирного плана, который потребует от Украины отказаться от большего количества территорий и частично разоружить свою армию. Союзники давно считают такие условия равносильными капитуляции.

Как пишет Delo.ua, об этом пишет Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Они сообщили Reuters, что Вашингтон сигнализировал президенту Владимиру Зеленскому о необходимости принять разработанное США рамочное соглашение о прекращении войны.

По данным анонимных источников, соглашение включает в себя территориальные уступки и ограничения вооруженных сил Украины.

Ускорение дипломатии США происходит в неудобный для Киева момент, поскольку его войска отстают на передовой, а правительство Зеленского подорвано коррупционным скандалом, из-за которого парламент в среду уволил двух министров Кабинета, отмечает агентство.

Российские атаки и жертвы среди гражданских

С наступлением зимы Россия каждую ночь бомбит украинские города и инфраструктуру, что приводит к отключению электроэнергии и гибели мирных жителей. Власти заявили, что 22 человека до сих пор числятся пропавшими без вести, а 26 погибли в результате авиаударов, разрушивших многоквартирный дом рано утром в среду. Это нападение стало одним из самых плохих за последние месяцы.

Как пишет Reuters, собравшиеся в Брюсселе министры иностранных дел Европейского Союза осторожно комментировали мирный план США, поскольку его детали не были полностью обнародованы.

Однако они четко дали понять, что выступят против требований уступок, которые расцениваются как наказание для Киева, и заявили, что какое-либо соглашение не должно лишать Украину возможности защищаться.

Мир не может быть капитуляцией

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Украинцы хотят мира – справедливого мира, уважающего суверенитет каждого, крепкого мира, который не может быть подвергнут сомнению предстоящей агрессией. Но мир не может быть капитуляцией.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, в свою очередь, подчеркнул, что Украина как жертва конфликта не должна иметь ограничений на способность защищаться.

Глава внешней политики ЕС Кая Каллас добавила, что любое соглашение должно быть поддержано европейцами и самой Украиной.

Позиция США

Белый дом отказался комментировать поставленные предложения. Государственный секретарь США Марк Рубио заявил в эфире X, что Вашингтон "продолжит разрабатывать список потенциальных идей для прекращения этой войны на основе предложений обеих сторон". Он добавил, что достижение крепкого мира потребует от обеих сторон "сложных, но необходимых уступок".

Как известно, 19 ноября делегация армии США во главе с министром армии Дэном Дрисколлом и начальником штаба армии Рэнди Джорджем находилась в Киеве.

Они встретились с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским. Тот сообщил им, что лучший способ обеспечить справедливый мир — защитить воздушное пространство Украины, расширить ее возможности для ударов вглубь России и стабилизировать линию фронта.

Что предполагает мирный план США

Напомним, Трамп одобрил новый план мира между Россией и Украиной, состоящий из 28 пунктов. По данным NBC, над этим планом работали спецпосланник Трампа Стив Виткофф, вице-президент США Джей Ди Венс, государственный секретарь Марко Рубио и зять американского президента Джаред Кушнер.

Этот новый мирный план предусматривает отказ Киева от части территории и определенных видов вооружения.

По словам двух осведомленных с ситуацией источников, США дали сигнал президенту Владимиру Зеленскому, что Украина должна согласиться на разработанное Вашингтоном рамочное соглашение по завершению войны.

Кроме этого, в перечень требований входит и сокращение численности Вооруженных Сил Украины. Как сообщили собеседники Reuters, Вашингтон стремится получить от Киева согласие на ключевые положения документа.