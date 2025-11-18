Запланована подія 2

Трамп готов подписать законопроект о санкциях против РФ: Конгресс США работает над документом

Дональд Трамп, стол, документы, кабинет
Дональд Трамп готов поддержать новые санкции против России / Википедия

Президент США Дональд Трамп согласился подписать законопроект о введении санкций против стран, продолжающих сотрудничество с Россией, но только при условии, что документ будет содержать положение о его праве принимать финальное решение по любым ограничениям.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.   со ссылкой на чиновника Белого дома.

Вечером в воскресенье Трамп заявил журналистам, что он "не против" того, что республиканцы работают над законопроектом по санкциям против стран, ведущих бизнес с Россией.

Автором законопроекта выступили сенатор Линдси Грэм и конгрессмен Брайан Фицпатрик. Документ предусматривает ограничения для стран, закупающих российские энергоносители.

Reuters пишет, что эти комментарии Трампа могут открыть путь для продвижения законопроекта в Конгрессе.

На вопрос, готов ли Трамп поддержать законопроект, высокопоставленный чиновник Белого дома ответил: "Он его подпишет. Он дал это понять в воскресенье вечером".

В то же время он подчеркнул, что Белый дом будет настаивать на положении, гарантирующем президенту окончательное право принимать решения по санкциям.

"Для Белого дома и президента всегда было важно, чтобы в пакете санкций было исключение, которое гарантирует, что президент имеет окончательную власть в принятии решений по санкциям, – отметил чиновник Белого дома.

Конгресс США начинает работу над новыми санкциями против РФ

Конгресс США переходит к рассмотрению двухпартийного законопроекта о дополнительных санкциях против России, одобренного президентом Дональдом Трампом, написал в соцсети Х сенатор Линдси Грэм.

По его словам, законопроект предоставит Трампу "больше инструментов для прекращения кровопролития в Украине".

"Я очень рад, что по благословению президента Трампа Конгресс будет продвигать преимущественно двухпартийный законопроект о санкциях против России, который предоставит президенту Трампу больше инструментов для прекращения кровопролития в Украине", - отметил сенатор.

Грэм подчеркнул, что законопроект позволит президенту США по своему усмотрению вводить вторичные санкции и пошлины против стран, продолжающих покупать дешевую российскую нефть и газ.

Ранее Линдси Грэм и сенатор от Демократической партии Ричард Блюменталь продвигали принятие законопроекта, предусматривающего возможность введения   500% тарифа   импорт товаров из стран, покупающих российскую нефть и другие энергоресурсы. Но Трамп высказывался против его принятия.

Автор:
Светлана Манько
