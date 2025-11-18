Трамп готовий підписати законопроєкт про санкції проти РФ: Конгрес США працює над документом

Президент США Дональд Трамп погодився підписати законопроєкт про запровадження санкцій проти країн, які продовжують співпрацю з Росією, але лише за умови, що документ міститиме положення про його право ухвалювати фінальне рішення щодо будь-яких обмежень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters з посиланням на високопосадовця Білого дому.

Увечері в неділю Трамп заявив журналістам, що він "не проти" того, що республіканці працюють над законопроєктом щодо санкцій проти країн, які ведуть бізнес з Росією.

Автором законопроєкту виступили сенатор Ліндсі Грем та конгресмен Брайан Фіцпатрік. Документ передбачає обмеження для країн, які закуповують російські енергоносії.

Reuters пише, що ці коментарі Трампа можуть відкрити шлях для просування законопроєкту в Конгресі.

На запитання, чи готовий Трамп підтримати законопроєкт, високопосадовець Білого дому відповів: "Він його підпише. Він дав це зрозуміти в неділю ввечері".

Водночас він наголосив, що Білий дім наполягатиме на положенні, яке гарантує президентові остаточне право ухвалювати рішення щодо санкцій.

"Для Білого дому і президента завжди було важливо, щоб у пакеті санкцій був виняток, який гарантує, що президент має остаточну владу у прийнятті рішень щодо санкцій, – зазначив високопосадовець Білого дому.

Конгрес США розпочинає роботу над новими санкціями проти РФ

Конгрес США переходить до розгляду двопартійного законопроєкту про додаткові санкції проти Росії, який схвалив президент Дональд Трамп, написав у соцмережі Х сенатор Ліндсі Грем.

За його словами, законопроєкт надасть Трампу "більше інструментів для припинення кровопролиття в Україні".

"Я дуже радий, що з благословення президента Трампа Конгрес просуватиме переважно двопартійний законопроект про санкції проти Росії, який надасть президенту Трампу більше інструментів для припинення кровопролиття в Україні", - зауважив сенатор.

Грем підкреслив, що законопроєкт дозволить президентові США на власний розсуд запроваджувати вторинні санкції та мита проти країн, які продовжують купувати дешеву російську нафту та газ.

Раніше Ліндсі Грем та сенатор від Демократичної партії Річард Блюменталь просували ухвалення законопроєкту, який передбачає можливість запровадження 500% тарифу на імпорт товарів з країн, що купують російську нафту та інші енергоресурси. Але Трамп висловлювався проти його ухвалення.