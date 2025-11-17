США готують законопроєкт про санкції проти країн, які ведуть бізнес із Росією – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що республіканці працюють над законопроєктом, який передбачатиме санкції проти будь-якої країни, що веде бізнес з Росією.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

"Я чув, що вони (республіканські конгресмени - Ред.) займаються цим, і мене це влаштовує. Вони ухвалюють закони, тобто республіканці вносять законопроєкт, який дуже жорсткий - він вводить санкції і так далі проти будь-якої країни, що веде бізнес з Росією. Вони можуть додати до цього і Іран, як ви знаєте, це я запропонував", - заявив Трамп.

Він додав, що на будь-яку країну, яка веде бізнес з Росією, будуть накладені дуже суворі санкції.

Раніше повідомлялося, що подібний законопроєкт подали сенатори Ліндсі Грем від Республіканської партії та Річард Блюменталь від Демократичної партії. Він передбачає можливість запровадження 500% тарифу на імпорт товарів з країн, що купують російську нафту та інші енергоресурси.

Але Трамп висловлювався проти його ухвалення.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявляв, що Вашингтон готовий посилити санкції проти Росії з метою тиску на російську економіку, однак підтримати це має і Європа. Він зауважував, що якщо Вашингтон та ЄС зможуть втрутитися та запровадити більше відповідних санкцій – "російська економіка буде в повному колапсі, і це посадить президента Росії Володимира Путіна за стіл переговорів.

Посилення тиску на РФ

Reuters повідомляв, що адміністрація президента США Дональда Трампа розробила пакет додаткових санкцій проти Росії, які можуть торкнутися банківського сектору та нафтової інфраструктури, але спершу хоче, щоб нові обмеження запровадили союзники з ЄС.

Наразі незрозуміло, чи Вашингтон реалізує ці кроки найближчим часом, але Трамп 22 жовтня вперше від свого повернення до влади у січні запровадив санкції проти Росії.

Ці обмеження були спрямовані проти нафтових компаній "Лукойл" і "Роснефть".