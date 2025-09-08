У Трампа заявили, що США готові обвалити російську економіку

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон готовий посилити санкції проти Росії з метою тиску на російську економіку, однак підтримати це має і Європа.

Як пише Delo.ua, про це Бессент сказав NBC News.

Він розповів, що 5 вересня президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс мали "дуже продуктивну" розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Європа має підтримати тиск

За словами Бессента, США готові співпрацювати з європейцями, аби запровадити більше санкцій проти держав-покупців російської нафти, аби обвалити російську економіку.

"Ми готові посилити тиск на Росію, але нам потрібно, щоб наші європейські партнери слідували за нами. Зараз ми перебуваємо в гонці: як довго українські військові можуть протриматися, і як довго може витримати російська економіка", – підкреслив Бессент.

Російська економіка буде в колапсі

Міністр фінансів наголосив, що якщо Вашингтон та ЄС зможуть втрутитися та запровадити більше відповідних санкцій – "російська економіка буде в повному колапсі, і це посадить президента Росії Володимира Путіна за стіл переговорів.

Бессент також повідомив, що у Вашингтоні зустрінеться з європейськими чиновниками, відповідальними за санкції, щоб обговорити питання посилення економічного тиску.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент звинуватив Путіна у тому, що він в "огидній манері" посилив бомбардування мирних міст України, тому США розглядають всі можливі варіанти санкцій проти Росії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив, що готовий посилити санкції проти Росії для того, щоби примусити її до мирної угоди. Він також анонсував візит європейських лідерів у Білий дім і телефонну розмову з очільником РФ Володимиром Путіним.