Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,22

--0,13

EUR

48,16

+0,03

Готівковий курс:

USD

41,30

41,22

EUR

48,51

48,35

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У Трампа заявили, що США готові обвалити російську економіку

Міністр фінансів США Скотт Бессент
Міністр фінансів США Скотт Бессент. Фото: Х / Treasury Secretary Scott Bessent

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон готовий посилити санкції проти Росії з метою тиску на російську економіку, однак підтримати це має і Європа.  

Як пише Delo.ua, про це Бессент сказав NBC News.

Він розповів, що 5 вересня президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс мали "дуже продуктивну" розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. 

Європа має підтримати тиск

За словами Бессента, США готові співпрацювати з європейцями, аби запровадити більше санкцій проти держав-покупців російської нафти, аби обвалити російську економіку.

"Ми готові посилити тиск на Росію, але нам потрібно, щоб наші європейські партнери слідували за нами. Зараз ми перебуваємо в гонці: як довго українські військові можуть протриматися, і як довго може витримати російська економіка", – підкреслив Бессент.

Російська економіка буде в колапсі

Міністр фінансів наголосив, що якщо Вашингтон та ЄС зможуть втрутитися та запровадити більше відповідних санкцій – "російська економіка буде в повному колапсі, і це посадить президента Росії Володимира Путіна за стіл переговорів.

Бессент також повідомив, що  у Вашингтоні зустрінеться з європейськими чиновниками, відповідальними за санкції, щоб обговорити питання посилення економічного тиску.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент звинуватив Путіна у тому, що він в "огидній манері" посилив бомбардування мирних міст України, тому США розглядають всі можливі варіанти санкцій проти Росії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив, що готовий посилити санкції проти Росії для того, щоби примусити її до мирної угоди. Він також анонсував візит європейських лідерів у Білий дім і телефонну розмову з очільником РФ Володимиром Путіним.

Автор:
Світлана Манько