Трамп заявив, що незадоволений діями Росії і готовий посилити санкції

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що готовий посилити санкції проти Росії для того, щоби примусити її до мирної угоди. Він також анонсував візит європейських лідерів у Білий дім і телефонну розмову з очільником РФ Володимиром Путіним.

Про це пише Delo.ua.

Готовий перейти до "другої фази" санкцій проти Росії

Під час спілкування із пресою, журналіст запитав у американського лідера, чи готовий той перейти до другої фази санкцій проти Росії.

"Так, я готовий", - відповів президент США.

При цьому ще 1 вересня сплив черговий дедлайн для російського лідера Путіна, який йому оголосив Дональд Трамп. Він наполягав на зустрічі президента України Володимира Зеленського і Путіна для припинення війни і пригрозив, що може ввести масштабні санкції проти РФ.

Візит європейських лідерів і телефонна розмова з Путіним

Трамп анонсував, що деякі лідери Європи приїдуть у Вашингтон на початку тижня з метою врегулювання війни РФ проти України, повідомляє CNN.

"Деякі європейські лідери приїдуть до нашої країни в понеділок або вівторок та індивідуально, і я думаю, що ми це врегулюємо", – заявив Трамп.

Також очільник Білого дому анонсував нову розмову з російським диктатором Путіним "протягом наступних кількох днів" .

"Ніхто не був жорсткішим щодо Росії, ніж я. Я не в захваті від того, що там відбувається. Я вірю, що ми все врегулюємо. Але я не задоволений ними. Я не задоволений нічим, що має стосунок до цієї війни", – прокоментував Трамп атаки РФ на Україну.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент звинуватив Путіна у тому, що він в "огидній манері" посилив бомбардування мирних міст України, тому США розглядають всі можливі варіанти санкцій проти Росії.

Мирні переговори

15 серпня на Алясці відбулася зустріч Трампа та Путіна, під час якої вони обговорили шляхи завершення війни в Україні. За підсумками переговорів Трамп заявив, що вони з Путіним "значною мірою" домовилися про обмін територіями та можливі гарантії безпеки з боку США, а остаточне рішення тепер залежить від Києва.

18 серпня відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами. Трамп після переговорів із Зеленським заявив, що сторони близькі до ухвалення резолюції щодо гарантій безпеки для України.

Нещодавно Дональд Трамп сказав, що США можуть запровадити санкції та мита не лише проти Росії, а й проти України, якщо не буде підписана мирна угода.