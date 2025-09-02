У Трампа планують посилити санкції проти Росії через бомбардування України

Очільник Кремля Володимир Путін в огидній манері посилив бомбардування мирних міст України, тому США розглядають всі можливі варіанти санкцій проти Росії.

Як пише Delo.ua, про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю Fox News.

За його словами, варіант введення санкцій проти РФ залишається "на столі".

Путін огидно посилив бомбардування

Бессент зазначив, що після зустрічі Володимира Путіна з Дональдом Трампом на Алясці та подальшої телефонної розмови, а також візиту європейських лідерів та Володимира Зеленського до Білого дому, Путін, всупереч очікуванням та обіцянкам, посилив бомбардування України.

"Президент Путін з часу історичної зустрічі в Анкориджі, з часу телефонного дзвінка, коли європейські лідери та президент Зеленський були у Білому домі наступного тижня, чинив протилежним чином тому, що дав зрозуміти, що має намір робити. Насправді він, у огидній, огидній манері, посилив кампанію бомбардувань", – наголосив міністр.

Американський чиновник повідомив, що цього тижня у Білому домі планують детально розглянути можливості нових санкцій.

"Думаю, ми будемо їх дуже уважно вивчати. З Трампом усі варіанти можливі,", – зазначив Бессент.

Він додав, що у Вашингтоні очікують, що посилення тиску змусить Кремль зважати на міжнародні домовленості, хоча поки що Москва демонструє зворотне.

Мирні переговори

15 серпня на Алясці відбулася зустріч Трампа та Путіна, під час якої вони обговорили шляхи завершення війни в Україні. За підсумками переговорів Трамп заявив, що вони з Путіним "значною мірою" домовилися про обмін територіями та можливі гарантії безпеки з боку США, а остаточне рішення тепер залежить від Києва.

18 серпня відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами. Трамп після переговорів із Зеленським заявив, що сторони близькі до ухвалення резолюції щодо гарантій безпеки для України.

Також розпочалася підготовка до зустрічі між українським президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Нещодавно Дональд Трамп сказав, що США можуть запровадити санкції та мита не лише проти Росії, а й проти України, якщо не буде підписана мирна угода.