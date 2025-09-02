У Трампа планируют усилить санкции против России из-за бомбардировок Украины

Глава Кремля Владимир Путин в отвратительной манере усилил бомбардировки мирных городов Украины, поэтому США рассматривают все возможные варианты санкций против России.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox News.

По его словам, вариант введения санкций против РФ остается "на столе".

Путин мерзко усилил бомбардировку

Бессент отметил, что после встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске и последующего телефонного разговора, а также визита европейских лидеров и Владимира Зеленского в Белый дом, Путин, вопреки ожиданиям и обещаниям, усилил бомбардировки Украины .

"Президент Путин со времени исторической встречи в Анкоридже, со времени телефонного звонка, когда европейские лидеры и президент Зеленский были в Белом доме на следующей неделе, поступал противоположным образом потому, что дал понять, что намерен делать. На самом деле он, в отвратительной, отвратительной манере, усилил кампанию бомбардировок", - подчеркнул Бессент.

Американский чиновник сообщил, что на этой неделе в Белом доме планируется подробно рассмотреть возможности новых санкций.

"Думаю, мы будем их очень внимательно изучать. С Трампом все варианты возможны", – отметил Бессент.

Он добавил, что в Вашингтоне ожидают, что усиление давления заставит Кремль учитывать международные договоренности, хотя пока Москва демонстрирует обратное.

Мирные переговоры

15 августа на Аляске состоялась встреча Трампа и Путина, в ходе которой они обсудили пути завершения войны в Украине. По итогам переговоров Трамп заявил, что они с Путиным "в значительной степени" договорились об обмене территориями и возможных гарантиях безопасности со стороны США, а окончательное решение теперь зависит от Киева.

18 августа состоялась встреча президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами. Трамп после переговоров с Зеленским заявил, что стороны близки к принятию резолюции по гарантиям безопасности для Украины.

Также началась подготовка к встрече между украинским президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Недавно Дональд Трамп сказал, что США могут ввести санкции и пошлины не только против России, но и против Украины, если не будет подписано мирное соглашение.