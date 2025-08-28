Россия атаковала Киев ракетами и дронами: разрушены дома и торговый центр, есть погибшие и раненые

Российские оккупанты в ночь на 28 августа 2025 года массированно атаковали Киев с применением баллистики, крылатых ракет и многочисленных дронов. Известно о последствиях ударов более чем на 20 локациях в семи районах, есть погибшие и десятки пострадавших.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщают мэр Киева Виталий Кличко и начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко .

Последствия по районам

Последствия атаки зафиксировали более чем на 20 локациях в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах столицы

Значительные повреждения жилой застройки Дарницкого и Днепровского районов.

В Дарницком районе кафиры прямым попаданием уничтожили часть 5-ти этажки. Сейчас на месте идет спасательная операция, пытаются деблокировать людей, вытащить из-под завалов.

Пострадали 9-ти, 16-ти этажные жилые дома, частный дом, парковка, детский сад.

В Днепровском районе повреждена жилая 25-этажка, дрон попал во двор рядом с 9-ти этажкой. Также десятки автомобилей пострадали в нескольких локациях.

В Соломенском районе горел частный жилой дом, пока пожар локализован.

В Шевченковском районе повреждены нежилые здания, офисы, автомобили.

В Голосеевском районе в результате атаки зафиксировали пожары на нескольких локациях, более 10 домов с выбитыми окнами, пострадали автомобили.

В Деснянском районе зафиксировано падение обломков, а в Оболонском районе выбиты окна в офисном помещении.

В центре Киева зафиксировано попадание в торговый центр.

По словам Ткаченко, вместе по Киеву снова количество поврежденных объектов дойдет до сотни, выбитых окон – тысячи.

Погибшие и раненые

На данный момент известно о 8 погибших, среди которых 2 детей, и о 38 раненых. 38 человек пострадали в результате атаки врага на столицу. 30 из них госпитализировали в столичные больницы.

Среди пострадавших по меньшей мере пятеро детей от 7 до 17 лет.

Обновлено в 09:32. По данным Ткаченко, количество пострадавших возросло до 48. Из них – 10 погибших.

10:20. Число погибших в результате вражеской атаки возросло до 12 человек. Среди них – три ребенка двух, 14 и 17 лет.

Напомним, последний раз враг атаковал столицу 31 июля ракетами и дронами. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Один из ударов пришелся по жилой многоэтажке. Был разрушен целый подъезд.