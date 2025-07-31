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Россия нанесла массированный удар по Киеву: один человек погиб, много пострадавших, разрушен целый подъезд (ФОТО)

разрушенный дом в Киеве, спасатель, собака
Последствия неприятельского удара по Киеву. / ГСЧС

Сегодня, 31 июля, ночью враг атаковал столицу ракетами и дронами. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Один из ударов пришелся по жилой многоэтажке: разрушен целый подъезд. Погиб один человек, количество пострадавших растет.

Об этом сообщает Delo .ua со ссылкой на данные мэра столицы Виталия Кличко и главы МВД Игоря Клименко.

По его словам, в Святошинском районе разрушен подъезд жилого дома. Также зафиксированы пожары в нескольких нежилых постройках.

В Соломенском районе   повреждены квартиры в нескольких домах. Горели автомобили. Также возникли пожары и повреждения на нескольких локациях нежилой застройки.

В Голосеевском районе есть поврежденные здания. В частности, школы и детский сад.

В Шевченковском районе ударной волной выбило окна в детском отделении медучреждения.

Фото 2 — Россия нанесла массированный удар по Киеву: один человек погиб, много пострадавших, разрушен целый подъезд (ФОТО)
Фото 3 — Россия нанесла массированный удар по Киеву: один человек погиб, много пострадавших, разрушен целый подъезд (ФОТО)
Фото 4 — Россия нанесла массированный удар по Киеву: один человек погиб, много пострадавших, разрушен целый подъезд (ФОТО)
Фото 5 — Россия нанесла массированный удар по Киеву: один человек погиб, много пострадавших, разрушен целый подъезд (ФОТО)
Фото 6 — Россия нанесла массированный удар по Киеву: один человек погиб, много пострадавших, разрушен целый подъезд (ФОТО)
Фото 7 — Россия нанесла массированный удар по Киеву: один человек погиб, много пострадавших, разрушен целый подъезд (ФОТО)
Фото 8 — Россия нанесла массированный удар по Киеву: один человек погиб, много пострадавших, разрушен целый подъезд (ФОТО)

По состоянию на 7:04 известно о 48 пострадавших жителях столицы. 27 из них медики госпитализировали. Другим оказали помощь амбулаторно или на месте.

Бригады скорой службы и другие экстренные службы продолжают работать на местах вызовов.

По данным министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, в результате вражеского удара по Киеву один человек погиб, среди травмированных — трое полицейских, которые ехали по вызову. Двоих раненых людей спасли из-под завалов.

"Спасатели разбирают завалы, работают верхолазы, инженерная техника. Полиция обеспечивает охрану периметра и помогает в проведении спасательных работ. Группы документирования уже на месте. Собираем доказательства очередного военного преступления рф", - сообщил министр.

Напомним, в ночь на 21 июля армия РФ массированно атаковала Киев "шахедами" и баллистическими ракетами. Столичные власти сообщили об одном погибшем и двух раненых. Из-за российских обстрелов временно закрыли станцию метро Лукьяновская и ограничили движение на красной линии.

Автор:
Татьяна Ковальчук