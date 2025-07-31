Росія завдала масованого удару по Київу: одна людина загинула, багато постраждалих, зруйновано цілий під’їзд (ФОТО)

Сьогодні, 31 липня, вночі ворог атакував столицю ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони. Один з ударів прийшовся по житловій багатоповерхівці: зруйновано цілий під’їзд. Загинула одна людина,кількість постраждалих зростає.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані мера столиці Віталія Кличка та міністра МВС Ігора Клименка.

За його словами, у Святошинському районі зруйнований підʼїзд житлового будинку. Також зафіксовані пожежі в кількох нежитлових будівлях.

У Солом’янському районі пошкоджені квартири в декількох будинках. Горіли автівки. Також виникли пожежі і пошкодження на кількох локація нежитлової забудови.

У Голосіївському районі є пошкоджені будівлі. Зокрема, школи та дитячий садок.

У Шевченківському районі ударною хвилею вибило вікна в дитячому відділенні медзакладу.

Станом на 7:04 відомо про 48 постраждалих мешканців столиці. 27 із них медики госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці.

Бригади швидкої та інші екстрені служби продовжують працювати на місцях викликів.

За даними міністра внутрішніх справ України Ігора Клименко, внаслідок ворожого удару по Києву одна людина загинула, серед травмованих — троє поліцейських, які їхали на виклик. Двох поранених людей врятували з-під завалів.

"Рятувальники розбирають завали, працюють верхолази, інженерна техніка. Поліція забезпечує охорону периметру та допомагає у проведенні рятувальних робіт. Групи документування вже на місці. Збираємо докази чергового воєнного злочину рф", — повідомив міністр.

Нагадаємо, у ніч на 21 липня армія РФ масовано атакувала Київ "шахедами" і балістичними ракетами. Столична влада повідомила про одного загиблого та двох поранених. Через російський обстріл тимчасово закрили станцію метро Лук’янівська та обмежили рух на червоній лінії.