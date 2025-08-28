Росія атакувала Київ ракетами та дронами: зруйновано будинки та торговельний центр, є загиблі та поранені (ФОТО)

Російські окупанти у ніч проти 28 серпня 2025 року масовано атакували Київ із застосуванням балістики, крилатих ракет та чисельних дронів. Відомо про наслідки ударів на понад 20 локаціях в семи районах, є загиблі та десятки постраждалих.

Як пише Delo.ua, про це повідомляють мер Києва Віталій Кличко та начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Наслідки по районам

Наслідки атаки зафіксували на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах столиці.

Значні пошкодження в житловій забудові Дарницького та Дніпровського районів.

У Дарницькому районі окупанти прямим влучанням знищили частину 5-типоверхівки. Наразі на місці триває рятувальна операція, намагаються деблокувати людей, витягти з-під завалів.

Постраждали 9-ти, 16-типоверхові житлові будинки, приватний будинок, парковка, дитячий садочок.

У Дніпровському районі пошкоджена житлова 25-типоверхівка, дрон влучив у двір поруч з 9-типоверхівкою. Також десятки автівок постраждали на кількох локаціях.

У Соломʼянському районі горів приватний житловий будинок, наразі пожежу локалізовано.

У Шевченківському районі пошкоджені нежитлові будівлі, офіси, автівки.

В Голосіївському районі внаслідок атаки зафіксували пожежі на кількох локаціях, понад 10 будинків з вибитими вікнами, постраждали автівки.

У Деснянському районі зафіксовано падіння уламків, а у Оболонському районі вибито вікна в офісному приміщенні.

У центрі Києва зафіксовано влучання в торговельний центр.

За словами Ткаченка, разом по Києву знову кількість пошкоджених обʼєктів дійде до сотні, вибитих вікон - тисячі.

Загиблі та поранені

На час публікації відомо про вісьмох загиблих, серед яких двоє дітей, та про 38 поранених. 30 із них госпіталізували до столичних лікарень.

Серед постраждалих щонайменше пʼятеро дітей віком від семи до 17 років.

Оновлено о 09:32. За даними Ткаченка, кількість постраждалих зросла до 48. З них – 10 загиблих.

10:20. Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки зросла до 12 осіб. Серед них – три дитини двох, 14 та 17 років.

11:00. За даними столичної прокуратури, кількість жертв зросла до 14.

Нагадаємо, востаннє ворог атакував столицю 31 липня ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони. Один з ударів прийшовся по житловій багатоповерхівці. Було зруйновано цілий під’їзд.