Нафта дешевшає після виходу ОАЕ з ОПЕК: що буде з цінами далі

Багатоденне зростання цін на нафту призупинилося в середу, 29 квітня. Попри корекцію, ринок залишається в напрузі, оскільки воєнний глухий кут навколо Ірану продовжує блокувати стабільні поставки сировини.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в червні впали на 1 цент до 111,25 долара за барель, після зростання протягом попередніх семи сесій. Термін дії червневого контракту закінчується у четвер, а більш активний липневий контракт знизився на 28 центів до 104,12 долара.

Реакція ринку на рішення ОАЕ

Основним чинником тиску на котирування стало несподіване рішення ОАЕ вийти зі складу ОПЕК. Цей крок сигналізує ринку про потенційне збільшення пропозиції в майбутньому, оскільки країна більше не буде зв'язана жорсткими квотами на видобуток, які встановлює картель.

Старший аналітик LSEG Ань Фам зазначає, що такі новини традиційно провокують зниження цін, проте ефект від цього рішення не буде миттєвим.

Додаткові обсяги нафти не зможуть потрапити до споживачів найближчим часом через фізичну неможливість вільного транспортування сировини регіоном.

Блокада Ормузької протоки

Геополітична напруженість навколо Ірану залишається головним стримуючим фактором для подальшого падіння цін. Президент США Дональд Трамп розпорядився готуватися до тривалої блокади іранських портів, що поглиблює дефіцит на світовому ринку.

Оскільки через Ормузьку протоку проходить близько п'ятої частини світових поставок нафти та зрідженого природного газу, її закриття створює серйозні перебої в логістиці.

Тупикова ситуація у переговорах

Попри офіційне припинення вогню, конфлікт між США, Ізраїлем та Іраном зайшов у глухий кут.

Сторони висувають взаємні вимоги: Тегеран прагне послаблення санкцій, репарацій та контролю над протокою, тоді як Вашингтон вимагає повної відмови від ядерної програми. Поки триває політичне протистояння, ринкові дані підтверджують реальний дефіцит ресурсу.

Американський інститут нафти повідомив про суттєве скорочення запасів сирої нафти, бензину та дистилятів у США, що свідчить про високий попит на тлі обмежених можливостей експорту з Близького Сходу.

Попри зростання світових цін на нафту через загострення конфлікту на Близькому Сході, український ринок пального демонструє стабільність із тенденцією до здешевлення. Завдяки внутрішньому профіциту та рівновазі на європейських ринках, гуртові та роздрібні ціни на бензин, дизель і автогаз в Україні переважно знижуються, а експерти поки що не прогнозують різких цінових стрибків на вітчизняних АЗС.