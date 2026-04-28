Ормузька протока частково закрита: ціни на нафту підскочили

Світові ціни на нафту зросли майже на 2% на тлі затяжного конфлікту між США та Іраном та обмеження судноплавства через Ормузьку протоку, через яку проходить близько п’ятої частини глобальних поставок енергоносіїв.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Нафта дорожчає через ризики

Ціни на нафту продовжили зростання у вівторок на тлі відсутності прогресу в переговорах між США та Іраном. Ключова транспортна артерія - Ормузька протока - залишається переважно закритою, що обмежує доступ до енергоресурсів із Близького Сходу.

Президент США Дональд Трамп висловив незадоволення останньою пропозицією Тегерана щодо припинення конфлікту. За даними джерел, Іран не готовий обговорювати свою ядерну програму до завершення бойових дій та врегулювання питань судноплавства в регіоні.

У результаті ситуація зайшла в глухий кут: Іран блокує рух через Ормузьку протоку, яка забезпечує близько 20% світового споживання нафти і газу, тоді як США продовжують блокаду іранських портів.

На цьому тлі ф’ючерси на нафту Brent зросли до понад $110 за барель, а американська WTI - майже до $100. Обидва еталонні сорти демонструють стале зростання вже кілька днів поспіль.

Про геополітику та причини

Аналітики зазначають, що переговори поки не мають реальних ознак деескалації, а обмеження судноплавства через Ормузьку протоку підтримує високі ризикові премії на нафту.

Ситуація ускладнюється перебоями в логістиці: частина іранських танкерів змушена повертатися через блокаду, хоча окремі судна все ж проходять через протоку.

До початку конфлікту щодня через цей маршрут проходили понад 120 суден, однак зараз цей показник суттєво знизився.

Експерти прогнозують, що нинішні ціни можуть закріпитися як нова норма. За базовим сценарієм ринок може перейти до тривалого стану нестабільного перемир’я, у межах якого нафта торгуватиметься в діапазоні $100–125 за барель.

Попри зростання світових цін на нафту через загострення конфлікту на Близькому Сході, український ринок пального демонструє стабільність із тенденцією до здешевлення. Завдяки внутрішньому профіциту та рівновазі на європейських ринках, гуртові та роздрібні ціни на бензин, дизель і автогаз в Україні переважно знижуються, а експерти поки що не прогнозують різких цінових стрибків на вітчизняних АЗС.