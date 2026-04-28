Ормузский пролив частично закрыт: цены на нефть подскочили

Мировые цены на нефть выросли почти на 2% на фоне затяжного конфликта между США и Ираном и ограничения судоходства через Ормузский пролив, через который проходит около пятой части глобальных поставок энергоносителей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Нефть дорожает из-за рисков

Цены на нефть продолжили рост во вторник на фоне отсутствия прогресса в переговорах между США и Ираном. Ключевая транспортная артерия – Ормузский пролив – остается преимущественно закрытой, что ограничивает доступ к энергоресурсам с Ближнего Востока.

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство последним предложением Тегерана по прекращению конфликта. По данным источников, Иран не готов обсуждать свою ядерную программу до завершения боевых действий и урегулирования вопросов судоходства в регионе.

В результате ситуация зашла в тупик: Иран блокирует движение через Ормузский пролив, обеспечивающий около 20% мирового потребления нефти и газа, тогда как США продолжают блокаду иранских портов.

На этом фоне фьючерсы на нефть Brent выросли более чем до $110 за баррель, а американская WTI - почти до $100. Оба эталонных сорта демонстрируют устойчивый рост уже несколько дней подряд.

О геополитике и причинах

Аналитики отмечают, что переговоры пока не имеют реальных признаков деэскалации, а ограничение судоходства через Ормузский пролив поддерживает высокие рисковые премии на нефть.

Ситуация усугубляется перебоями в логистике: часть иранских танкеров вынуждена возвращаться через блокаду, хотя отдельные суда все же проходят через пролив.

До начала конфликта ежедневно через этот маршрут проходило более 120 судов, однако сейчас этот показатель существенно снизился.

Эксперты прогнозируют, что нынешние цены могут укрепиться как новая норма. По базовому сценарию рынок может перейти к длительному состоянию нестабильного перемирия, в рамках которого нефть будет торговаться в диапазоне $100–125 за баррель.

Несмотря на рост мировых цен на нефть из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, украинский рынок горючего демонстрирует стабильность с тенденцией к удешевлению. Благодаря внутреннему профициту и равновесию на европейских рынках оптовые и розничные цены на бензин, дизель и автогаз в Украине преимущественно снижаются, а эксперты пока не прогнозируют резких ценовых скачков на отечественных АЗС.