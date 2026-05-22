Київ посилює енергостійкість будинків: ОСББ активно встановлюють сонячні електростанції

У Києві стрімко зростає попит на встановлення сонячних електростанцій у житлових будинках. Лише у 2025 році ОСББ та ЖБК подали 34 заявки на оснащення будинків СЕС у межах міської програми “70/30”, тоді як за останні п’ять років у столиці вже встановили 45 таких систем.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

СЕС у будинках

Питання енергостійкості дедалі більше спонукає мешканців багатоквартирних будинків до самоорганізації та спільного ухвалення рішень щодо модернізації житла. Він наголосив, що місто розробило п’ять інструментів підтримки будинкових громад, а участь у програмах співфінансування доступна незалежно від того, чи створене в будинку ОСББ. Головною умовою залишається підтримка рішення більшістю співвласників.

У КМДА зазначають, що столиця продовжує реалізацію плану енергостійкості, який передбачає відновлення пошкодженої інфраструктури, захист енергооб’єктів, розвиток розподіленої когенерації та резервного живлення для критичної інфраструктури.

Зазначається, що Київ одним із перших в Україні почав впроваджувати мобільні пересувні котельні ще у 2022 році. Уже під час опалювального сезону 2022/23 вони довели свою ефективність після обстрілів та аварійних ситуацій. Крім того, у травні 2024 року Київрада затвердила концепцію розподіленої когенерації, після чого місто розпочало закупівлю та встановлення відповідного обладнання.

Нинішні проєкти є продовженням стратегії енергетичної автономності столиці, яка передбачає підвищення енергонезалежності не лише критичної інфраструктури, а й житлових будинків.

