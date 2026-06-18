Київ подав оновлений План стійкості до опалювального сезону

Уряд провів спеціальну нараду щодо підготовки столиці до осінньо-зимового періоду 2026/27 року. Зустріч відбулася під головуванням прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко та за участі віцепрем'єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби й міського голови Києва Віталія Кличка.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Під час наради сторони розглянули оновлений План забезпечення стійкості міста Києва. Документ уже подано у визначеному порядку, найближчим часом його винесуть на розгляд і затвердження Ради національної безпеки і оборони України.

Мільярдне фінансування та зауваження Кабміну

Держава продовжує підтримувати Київ у підготовці критичної інфраструктури в умовах війни, виділяючи значні кошти, але вимагає від керівництва міста аналогічної фінансової та організаційної відповідальності.

За словами Олексія Кулеби, уряд забезпечує підтримку столиці на умовах співфінансування "50 на 50" і вже спрямував майже 3 мільярди гривень на реалізацію заходів стійкості. Ці гроші йдуть на захист об'єктів інфраструктури, будівництво розподіленої теплової генерації та створення резервних джерел теплопостачання.

Окремо через Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури на підготовчі роботи виділили ще близько 4 мільярдів гривень.

Водночас урядовий аналіз поданого мерією плану виявив низку суттєвих недоліків:

Затримка темпів: під час наради Кабмін висловив серйозні зауваження щодо швидкості реалізації окремих безпекових та інфраструктурних заходів.

Неефективні рішення: Олексій Кулеба наголосив, що підготовка до зими — це питання безпеки майже трьох мільйонів мешканців Києва, тому місто має у стислі строки усунути всі недоліки.

За результатами засідання Віталію Кличку поставили конкретні завдання щодо прискорення робіт та виправлення помилок у документах. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко підкреслила, що Київ зобов'язаний виконати свої завдання у повному обсязі, оскільки місто має бути готове до холодів завчасно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві збудували нові об'єкти когенерації на 60 МВт. Столиця завершила монтаж сучасних станцій розподіленої когенерації, які здатні одночасно виробляти електрику та тепло, що гарантує локальним мережам автономне живлення у разі надзвичайних ситуацій.