Як ОСББ отримати кредит на сонячну електростанцію: що пропонують банки та держава

Українські ОСББ та житлові кооперативи дедалі активніше інвестують у власну енергетичну інфраструктуру — від генераторів і акумуляторів до сонячних електростанцій та теплових насосів.

На цьому тлі банки разом із державою поступово формують окремий сегмент фінансування енергетичної модернізації житла. Основою ринку залишаються державна програма "Доступні кредити 5-7-9%", грантові механізми Фонду енергоефективності та спеціалізовані банківські продукти для ОСББ і ЖБК.

Delo.ua розбиралося, на яких умовах ОСББ і ЖБК можуть отримати вигідні кредити на енергетичне обладнання.

Енергонезалежність будинків як державна політика

У Міністерстві енергетики розвиток розподіленої генерації називають одним із ключових напрямів посилення стійкості енергосистеми. Йдеться про створення великої кількості локальних енергооб’єктів по всій країні — газопоршневих і газотурбінних установок, сонячних електростанцій, систем накопичення енергії та когенераційних рішень.

Фактично держава стимулює ситуацію, коли споживачі самі стають виробниками електроенергії, встановлюючи власні генерувальні потужності. Для цього уряд не лише розширив програму "Доступні кредити 5-7-9%" на енергетичне обладнання, а й запровадив окремі механізми підтримки для ОСББ, ЖБК, домогосподарств та бізнесу.

Для багатоквартирних будинків основними інструментами стали державна програма "Доступні кредити 5-7-9%" та грантова програма "ГрінДІМ".

Що передбачає державна програма для ОСББ

Базові умови програми "Доступні кредити 5-7-9%" для ОСББ та ЖБК передбачають:

фінансування до 5 млн грн;

строк до 10 років;

ставку 5-7-9% річних.

Кошти можуть бути спрямовані на: придбання та встановлення сонячних панелей; вітрові установки; системи накопичення енергії; газотурбінні та газопоршневі установки; біогазові генераційні рішення.

Окремо діє програма "ГрінДІМ", у межах якої ОСББ та ЖБК можуть отримати:

до 2 млн грн на сонячні станції;

до 2 млн грн на теплові насоси;

компенсацію до 70% вартості сертифікації енергоефективності.

Що для ОСББ і ЖБК пропонують банки: приклади програм

Глобус Банк

Одним із найбільш активних банків у сегменті енергокредитування ОСББ є Глобус Банк.

Директорка департаменту малого та середнього бізнесу банку Оксана Шульга зазначає, що окремі категорії позичальників мають можливість фінансувати енергетичні проєкти під 0% річних у перший рік кредитування.

За її словами, банки найактивніше підтримують придбання: генераторів; сонячних електростанцій; теплових насосів; систем накопичення енергії; когенераційних рішень; іншого обладнання для безперебійної роботи будинків та бізнесу.

Для ОСББ та ЖБК Глобус Банк пропонує кредитування строком до 5 років без початкового внеску на суму до 3 млн грн. Процентна ставка становить 0% річних у перший рік; 5% — у другий; 7% — у третій рік кредитування.

Одноразова комісія — 1,5% від суми кредиту.

Ключовою перевагою програми в банку називають можливість поєднання кредиту з грантами "ГрінДІМ". "ОСББ та ЖБК можуть не лише отримати кредит на "м’яких" умовах, а й суттєво зменшити загальне навантаження завдяки грантовій компенсації частини вартості обладнання", — зазначає Оксана Шульга.

У межах програми ОСББ та ЖБК можуть отримати:

до 50% вартості генератора, але не більше 1 млн грн;

до 70% вартості СЕС або систем накопичення енергії — до 2 млн грн для будинків площею до 8 тис. кв. м;

до 70% вартості сонячної електростанції або установки зберігання енергії — до 4 млн грн для будинків площею понад 8 тис. кв. м;

до 70% вартості теплового насоса — до 2 млн грн.

Для ОСББ головне — правильно підготувати проєкт. "Одна з ключових умов успіху — правильно прорахувати весь проєкт. Важливо врахувати не лише суму кредиту, а й монтаж, супутнє обладнання, строки реалізації, а також можливість залучення гранту", — пояснює співрозмовниця Delo.ua.

У Глобус Банку наголошують: участь у програмі починається не з подачі заявки до банку, а з визначення реальних потреб будинку.

Перед подачею документів ОСББ має вирішити: яке обладнання потрібне; чи достатньо генератора; чи доцільно встановлювати СЕС; чи потрібна система накопичення енергії; чи варто реалізовувати комбінований проєкт.

Також необхідно підготувати установчі документи; рішення органів управління ОСББ; фінансову інформацію; документи щодо обладнання та підрядників.

Президент Національної асоціації банків України Сергій Наумов вважає державну програму для ОСББ одним із найпривабливіших інструментів фінансування енергонезалежності житлових будинків.

"Для ОСББ діє окрема державна програма на генератори, сонячні станції та теплові насоси. Це доволі привабливий інструмент, бо держава компенсує значну частину тіла кредиту", — зазначає він.

Укргазбанк

Укргазбанк також працює в межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" для ОСББ.

Банк фінансує заходи з енергоефективності; генератори; генеруючі установки; системи зберігання енергії; допоміжне обладнання.

Умови програми:

до 3 млн грн;

до 3 років;

0% річних у перший рік;

5% — у другий;

7% — у третій.

Ощадбанк

Ощадбанк є партнером державної програми "СвітлоДІМ", яка передбачає безповоротну фінансову допомогу для багатоквартирних будинків.

Кошти можна спрямувати на генератори, інвертори, акумулятори або ж сонячні панелі. Обладнання має забезпечити роботу ліфтів, насосів водопостачання, систем опалення.

Сума допомоги залежить від характеристик будинку:

100 тис. грн — до 6 поверхів;

200 тис. грн — від 7 до 16 поверхів;

300 тис. грн — від 17 поверхів, а також для будинків із котельнями або трьома і більше під’їздами.

Механізм передбачає відкриття спецрахунку в Ощадбанку та подання заявки через "Дію". Після рішення комісії кошти мають надійти протягом 48 годин.

Sense Bank

У Sense Bank наголошують, що державна програма "Доступні кредити 5-7-9%" є найвигіднішим рішенням для ОСББ у сегменті енергетичних проєктів. Втім, у банку звертають увагу, що державна програма не покриває частину класичних заходів із модернізації будинку — утеплення фасадів, модернізацію внутрішніх систем чи заміну покрівлі.

Для таких випадків Sense Bank пропонує власну програму "Джерело енергії" зі ставкою від 13,5% річних.

Банк фінансує:

до 100% вартості обладнання;

до 70% вартості всього проєкту, включно з монтажем, доставкою та будівельними роботами.

У банку також рекомендують комбінувати кредити з грантами Фонду енергоефективності та місцевими програмами компенсації, що дозволяє суттєво зменшити навантаження на співвласників будинку.

Перспективи кредитування ОСББ

Попри активізацію ринку, сегмент енергокредитування ОСББ ще перебуває на стадії формування. Частина банків досі оцінює ризики та не працює з такими позичальниками. Зокрема, Кредобанк повідомив, що наразі не кредитує ОСББ.

Наразі ринок переходить від аварійних рішень до системної модернізації. Ще рік тому більшість ОСББ шукали швидкі рішення для проходження відключень — насамперед генератори та акумулятори. Натомість зараз ринок поступово переходить до комплексних проєктів енергонезалежності — із сонячною генерацією, системами накопичення енергії та тепловими насосами.

Для банків це вже окремий напрям кредитування, для держави — елемент енергетичної безпеки, а для самих ОСББ — інструмент довгострокового зниження залежності від нестабільної енергосистеми та зростання тарифів.