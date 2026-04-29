Де бізнесу вигідніше брати кредити на сонячні панелі

Після кількох років енергетичного терору з боку росіян український бізнес дедалі активніше інвестує у власну енергетичну незалежність. Лише за останні майже два роки українські банки в межах спільного меморандуму про готовність фінансувати відновлення енергетичної інфраструктури надали понад три з половиною тисячі енергокредитів бізнесу на 38,6 млрд грн та понад 16 тисяч — населенню на 2,9 млрд грн.

За даними Національного банку України, банки долучилися до реалізації проєктів розбудови, реконструкції та відновлення генерації потужністю 1,517 ГВт. Найбільші обсяги фінансування в цьому напрямі надано на розбудову СЕС, газових, гідро-, біо- та вітрових установок.

Крім генерації, банки фінансують проєкти зі зберігання електроенергії (створення систем накопичення, придбання інверторів та акумуляторів тощо), теплопостачання, модернізації теплообладнання. Потужність за цими проєктами становить 631 МВт.

Банківський сектор сформував для фінансування енергетичної незалежності українського бізнесу окремий ринок. У ньому є кілька моделей фінансування: державна програма “5-7-9%”, власні банківські енергокредити, партнерські програми з постачальниками обладнання, а також програми з міжнародними гарантіями, кешбеком і грантами.

Де бізнесу вигідніше брати такі кредити — дослідило Delo.ua.

Базовий продукт ринку — кредити на генератори під 0%

Найпростішим і наймасовішим сегментом залишаються кредити на генератори. Саме цей інструмент став для багатьох компаній першою точкою входу в енергокредитування.

Як пояснює директорка департаменту малого та середнього бізнесу Глобус Банку Оксана Шульга, у межах такої програми бізнес може отримати до 10 млн грн строком до 3 років на придбання генераторів різних типів — газотурбінних, газопоршневих, біогазових, дизельних, бензинових і газових. Для підприємств із річним доходом до еквівалента 50 млн євро діє компенсаційна ставка 0% річних, власний внесок становить від 20%, а одноразова комісія — 1,5%.

Кредитування під 0% річних стало можливим за рахунок того, що держава повністю компенсує відсоткову ставку.

Схожі параметри називають і в інших банках. Зокрема:

Укрексімбанк для середнього бізнесу фінансує генератори та інші генераційні установки на суму до 10 млн грн, строком до 36 місяців, також під 0% річних у межах програми “5-7-9%”, з власним внеском від 20%. Додатково банк допускає відстрочку погашення основної суми боргу до 12 місяців, а заставою може виступати саме придбане обладнання.

Ощадбанк окремо виділяє напрям зі ставкою 0% для газотурбінних та біогазових установок: до 10 млн грн на строк до 3 років. Цей продукт доступний для ФОП і юридичних осіб із сегмента мікро-, малого та середнього бізнесу та поширюється саме на генераційне обладнання, яке забезпечує автономність.

UGB (Укргазбанк) також кредитує генераційні установки та класичні генератори в межах “5-7-9%” на суму до 10 млн грн, строком до 3 років, зі ставкою від 0% річних. Окрема практична перевага: сума до 1 млн грн може надаватися без застави.

Фактично саме цей сегмент став найбільш стандартизованим: ринок уже виробив досить зрозумілий формат — невелика сума, короткий строк, пільгова або нульова ставка, власний внесок від 20%.

Великі інвестиційні проєкти

Щойно бізнес переходить від генератора як резервного рішення до системної модернізації — правила змінюються. Йдеться вже про кредити на: сонячні електростанції для власного споживання; наземні або дахові СЕС; системи накопичення енергії; когенераційні установки; газопоршневі станції; біогазові рішення; енергоефективне обладнання; електрозарядну інфраструктуру; теплогенерацію та модернізацію теплового обладнання.

У цьому сегменті суми суттєво більші, строки довші, а умови більш індивідуальні. Президент Національної асоціації банків України Сергій Наумов наголошує: якщо короткі кредити під 0% для МСБ є відносно стандартизованими, то ширші проєкти енергонезалежності банки кредитують уже за індивідуальними параметрами — залежно від масштабу проєкту, фінансового стану клієнта, застави і конкретної політики банку.

За його словами, орієнтовно йдеться про діапазон від 500 тис. євро до 25 млн євро залежно від сегмента клієнта:

мікробізнес — до 0,5 млн євро;

малий бізнес — до 1,5 млн євро;

середній і корпоративний — до 25 млн євро.

Строк таких кредитів може становити 5–7 років, власний внесок — від 10% до 50%, а ставка — орієнтовно 13,5% у гривні на перший рік із подальшою прив’язкою до UIRD.

Що пропонують конкретні банки

Глобус Банк: від генераторів під 0% до комплексного обладнання під 7% або 9%

Глобус Банк чітко розділяє два основні сценарії.

Перший — генератори. Тут діє класична модель: до 10 млн грн, до 3 років, 0% річних, внесок від 20%, комісія 1,5%.

Другий — енергоефективне та енергогенеруюче обладнання, яке не підпадає під нульову ставку або потребує більшої суми/довшого строку. Тут банк пропонує кредит до 250 млн грн на строк до 10 років зі ставкою: 7% річних — для бізнесу з річним доходом до еквівалента 10 млн євро; 9% річних — для бізнесу з доходом понад 10 млн євро, але не більше 50 млн євро.

Для підприємств у зоні високого воєнного ризику передбачена окрема ставка — 1% річних.

Кредобанк: кілька окремих моделей під різні проєкти

У Кредобанку є одразу кілька форматів.

У межах програми “Доступні кредити 5-7-9”:

ставка — від 0% до 9%;

строк — до 7 років;

максимальна сума — до 250 млн грн.

Крім того, банк пропонує стандартний інвестиційний кредит:

17% річних у перший рік;

далі — UIRD 3M + 4%;

строк — до 5 років.

Є також кредит “Партнерський”:

перші 2 роки — 17%;

далі — UIRD 3M + 5%;

строк — до 5 років.

Окремо виділено продукт “Енергокредит”:

перший рік — облікова ставка НБУ + 1%;

надалі — UIRD 12M + 3%;

строк — до 5 років.

На відміну від банків, які роблять акцент лише на державній програмі, Кредобанк показує змішану модель: пільгові кредити + ринкові інвестиційні продукти + окремий спеціалізований енергокредит.

Банк Кредит Дніпро: швидке інвестфінансування до 10 млн грн

Банк Кредит Дніпро пропонує малому та мікробізнесу продукт “Простий інвест” для придбання енергогенеруючого обладнання, зокрема СЕС.

Основні параметри:

сума — до 10 млн грн;

форма — класичний кредит або невідновлювальна кредитна лінія;

ставка — від 5% за програмою “5-7-9” або 19% за стандартною банківською ставкою.

Практична перевага полягає в тому, що кошти можуть видаватися частинами: спочатку — на оплату обладнання, згодом — на монтаж чи інші роботи. Відсотки нараховуються лише на фактично використану суму, що зменшує витрати клієнта на етапі реалізації проєкту.

ПроКредит Банк: фокус на “зелених” рішеннях і гнучкій структурі фінансування

ПроКредит Банк робить найвиразніший акцент саме на “зелених” проєктах. Пріоритет — сонячні електростанції для власного споживання, включно з проєктами, поєднаними із системами зберігання енергії.

Банк також фінансує: АКБ та системи накопичення; генератори; когенераційні установки; газопоршневі станції; комерційні СЕС для продажу електроенергії.

Одна з ключових переваг — можливість фінансування до 100% вартості інвестиційного проєкту. Строк кредитування може становити 7–10 років. Також банк пропонує:

відстрочку погашення основної суми;

адаптацію графіка платежів до сезонності або особливостей бізнесу;

інструменти міжнародних програм, що дають змогу зменшити вимоги до застави;

кешбек до 30%;

грантову підтримку до 100 тис. євро або до 25% суми кредиту для фермерів, постраждалого від війни бізнесу та учасників відновлення.

Важливий акцент ПроКредит Банку — не просто на купівлі обладнання, а на стійких архітектурних рішеннях, які працюють автоматично й безшовно під час відключень.

Укрексімбанк: державний інструмент для середнього бізнесу та складніших проєктів

Укрексімбанк має, зокрема, дві лінії продуктів.

Перша — кредити на генератори:

до 10 млн грн;

до 36 місяців;

0% річних;

власний внесок — від 20%;

можливість відстрочки тіла кредиту до 12 місяців.

Друга — масштабніші проєкти:

енергосервіс;

альтернативна генерація без “зеленого” тарифу;

когенерація;

системи зберігання енергії;

електрозарядна інфраструктура.

Тут можливі:

довші строки — до 10 років;

ставки 5–9% залежно від розміру бізнесу, регіону та інших умов.

Додатково клієнти можуть залучати гранти міжнародних партнерів — ЄБРР і Європейського фонду для Північно-Східної Європи (EFSE), — у розмірі 10–30% суми фінансування. Це особливо важливо для бізнесу, що працює у зоні воєнного ризику, а також для підприємств ветеранів, ВПО, жінок та молоді.

Креді Агріколь Банк: готові партнерські рішення “під ключ”

Креді Агріколь Банк робить ставку на модель, у якій фінансування поєднується з партнерськими інженерними рішеннями. Йдеться насамперед про сонячні електростанції у співпраці з компаніями-інсталяторами та постачальниками обладнання.

Банк уже має портфель із чотирьох партнерів для фінансування СЕС, а клієнт отримує не просто кредит, а повний супровід — від проєктування до введення об’єкта в експлуатацію.

Умови:

ставка — від 2% річних залежно від програми;

початковий внесок — від 20%;

строк — до 5 років;

разові комісії відсутні;

для клієнтів у зоні високого воєнного ризику — 1% річних.

Окрема перевага — можливість адаптувати графік погашення під специфіку клієнта, що особливо важливо для аграрного бізнесу.

UGB (Укргазбанк): одна з найширших лінійок із державними та міжнародними програмами

UGB (Укргазбанк) має, мабуть, одну з найрозгалуженіших структур продуктів.

У межах “5-7-9%” для енергообладнання:

генераційні установки та генератори;

до 10 млн грн;

до 3 років;

ставка — від 0%;

до 1 млн грн — без застави.

Для ширших проєктів енергонезалежності:

СЕС, ВЕС, біогаз, когенерація, системи зберігання;

сума — до 250 млн грн;

ставка — від 1% річних;

строк — до 7 років.

Міжнародні програми.

Програма енергетичної безпеки ЄБРР:

гарантія до 70% суми кредиту;

фінансування до 15 млн євро;

строк — до 84 місяців;

МСБ може отримати інвесткредит з гарантією до 50% і грантом/кешбеком до 30%;

сума для МСБ — до 3 млн євро.

EU4Business / ЄІБ:

гарантія від 30% до 80% суми кредиту;

сума — до 2 млн євро;

строк — до 7 років;

вимоги: до 250 працівників, оборот до 50 млн євро або активи до 43 млн євро.

Ukraine Economic Resilience Facility:

сума — до 12,5 млн євро;

знижена ставка — щонайменше на 0,25 в.п. відносно стандартної.

Програма ЄІБ для теплопостачання:

для муніципалітетів і комунальних підприємств;

кредит або лізинг;

від 40 тис. євро до 25 млн євро;

строк — до 20 років.

Цей приклад показує, що для частини ринку енергокредитування вже виходить далеко за межі класичного МСБ-банкінгу і переходить у площину великих інфраструктурних проєктів.

ОТП БАНК: до 7 років, від 15% внеску

ОТП БАНК через програму OTP Energy фінансує: СЕС; генератори; когенераційні установки; системи накопичення енергії; інші енергетичні технології.

Умови:

строк — до 7 років;

власний внесок — від 15%;

фінансування можливе у гривні або валюті за наявності валютної виручки;

забезпеченням виступає лише придбане обладнання.

Також доступні:

програма “5-7-9%”;

компенсація від ЄБРР до 30% вартості проєкту;

спрощена процедура розгляду;

можливість пільгового періоду погашення;

партнерські програми з постачальниками обладнання.

За сукупністю параметрів це виглядає як пропозиція для клієнтів, яким потрібен досить гнучкий банківський продукт без надмірно складної заставної структури.

Ощадбанк: великий обсяг виданих кредитів і фінансування монтажу

Ощадбанк підкреслює не лише умови, а й уже досягнутий масштаб. За період червень 2024 — квітень 2026 року банк видав бізнесу 1 100 кредитів на 2,5 млрд грн, що забезпечило 140 МВт нової потужності.

Для бізнесу банк пропонує:

у межах “5-7-9%” — до 250 млн грн на інвестиційні цілі на строк до 10 років;

окремий напрям під 0% для газотурбінних та біогазових установок — до 10 млн грн, до 3 років;

партнерські програми зі ставками від 0,01%.

Практичні переваги:

фінансування монтажних робіт — до 20% від вартості;

обладнання може братися в заставу з відстрочкою оформлення до 12 місяців;

оперативний розгляд заявок.

Це важливо, бо для енергетичних проєктів витрати на монтаж, пусконалагоджувальні роботи та підключення часто є критичними, а не всі банки охоче включають їх у фінансування.

Sense Bank: до 100% вартості обладнання і швидке рішення по СЕС

Sense Bank пропонує бізнесу два основних контури:

“Доступні кредити 5-7-9%” — до 250 млн грн, ставка від 5%;

власна програма “Джерело енергії” — ставка від 13,5%.

Одна з найсильніших сторін пропозиції — структура фінансування: до 100% вартості обладнання та до 70% загальної вартості проєкту, включно з будівельними, проєктно-монтажними роботами, доставкою тощо.

Окремо банк вказує на спрощену процедуру ухвалення рішення для СЕС для власного використання — до 3 днів із мінімальним пакетом документів.

Крім того, клієнти можуть використовувати регіональні програми компенсації частини вартості кредиту, а також партнерські програми зі ставками від 0,01%.

Які параметри найчастіше повторюються по ринку

На основі коментарів банків для Delo.ua можна виділити кілька типових моделей.

1. Короткий антикризовий кредит.

Переважно на генератори або окремі генераційні установки.

Типові умови:

до 10 млн грн;

до 3 років;

0% річних;

власний внесок — від 20%.

2. Інвестиційний кредит на енергонезалежність.

Для СЕС, накопичувачів, когенерації, модернізації обладнання.

Типові умови:

до 250 млн грн;

5–10 років;

1–9% за пільговими програмами;

індивідуальні ставки за комерційними програмами — часто від 13,5% або за формулою UIRD + маржа.

3. Партнерська модель “під ключ”.

Поширена для СЕС та інших технологічно складних рішень.

Характерні риси:

банк + інсталятор + постачальник;

спрощений розгляд;

іноді відсутність разових комісій;

ставка може стартувати від 0,01% або 2% залежно від програми.

4. Фінансування з міжнародною підтримкою (для більших або складніших проєктів).

Типові бонуси:

гарантії 30–80%;

гранти/кешбек 10–30%;

послаблення вимог до застави;

суми — від кількох мільйонів гривень до 15–25 млн євро.

Що реально впливає на умови кредиту

Попри велику кількість публічних ставок, остаточні умови банки формують індивідуально. Найчастіше вони залежать від: типу обладнання; призначення проєкту — резервне живлення чи повноцінна генерація; розміру бізнесу; річного доходу компанії; регіону роботи; зони воєнного ризику; частки власного внеску; структури застави; наявності міжнародної гарантії чи гранту.

Саме тому на ринку співіснують і кредити під 0%, і фінансування зі ставкою 17–19%, і складніші формули на базі UIRD.

Які проєкти банки вважають найперспективнішими

З коментарів банків добре видно зміну пріоритетів. Якщо раніше найочевиднішим рішенням був генератор, то зараз у фокусі дедалі частіше:

СЕС для власного споживання;

СЕС + накопичувач;

когенерація;

газопоршневі рішення;

безшовні системи енергозабезпечення;

проєкти, що дають змогу одночасно зменшити витрати і підвищити автономність.

Тобто банки дедалі активніше кредитують не просто “виживання без світла”, а модель бізнесу з нижчою залежністю від ринку електроенергії.

Що потрібно бізнесу, щоб отримати фінансування

Банки значно охочіше кредитують добре прорахований проєкт, ніж просто намір “купити щось для автономності”.

Зазвичай компанії потрібно підготувати: фінансову звітність; документи щодо господарської діяльності; кошториси; комерційні пропозиції; технічні параметри обладнання; підтвердження власного внеску; розрахунок очікуваного ефекту для бізнесу.

Типова помилка — подавати “сирий” проєкт без чіткого розуміння споживання, економіки рішення та практичного результату.

Замість висновків

Ринок енергокредитування для бізнесу в Україні вже перестав бути нішевим. Сьогодні він складається щонайменше з чотирьох рівнів: масові пільгові кредити на генератори, інвестиційні програми на СЕС і накопичувачі, партнерські продукти “під ключ”, а також великі програми з міжнародними гарантіями та грантами.

Для малого і середнього бізнесу найпростішим входом залишаються програми в межах “5-7-9%”: вони дозволяють залучити до 10 млн грн під 0% на генератори або до 250 млн грн на ширші проєкти енергонезалежності. Для компаній, які планують масштабніші інвестиції, уже доступні довші строки, валютне фінансування, покриття монтажу, пільгові періоди та гранти до 30%.

Головна зміна 2026 року полягає в тому, що енергокредит для бізнесу — це вже не антикризовий продукт “на випадок відключень”, а повноцінний інвестиційний інструмент. І саме навколо цієї логіки сьогодні банки вибудовують свої програми.