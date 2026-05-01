Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 4-10 травня 2026

Delo.ua повідомляє, які закупівельні ціни на свиней живою вагою очікуються в період 4-10 травня 2026 року. Прогноз надали фахівці Асоціації "М'ясної галузі".

Прогнозується, що ціна на свиней знизиться до рівня 68-69 грн/кг на наступному тижні.

Прогноз ґрунтується на аналізі поточного рівня споживання свинини, трансформацій у структурі попиту та пропозиції, ключових факторів, які визначають стан м'ясної галузі (сезонні зміни, обсяги імпорту, коливання валютних курсів тощо).

Поточні ціни на свинину живою вагою в Україні

Ціни заготівлі у квітні коливалися в межах 80–82 грн/кг, а середньозважена ринкова позначка на 1 квітня становила 80,6 грн/кг.

Представники м’ясопереробної галузі зазначають, що рівень пропозиції наразі відповідає поточній торговій активності.

Ціна живої ваги свиней у світі

На німецькій біржі VEZG на наступний тиждень ціни на напівтуші кондиційних свиней – 1,70 € євро/кг (87,35 грн/кг), на напівтуші свиноматок – 0,83 євро/кг (42,65 грн/кг). Ціни вказані без ПДВ.

На польській біржі CennikRolnicze середня ціна на живих свиней – 5,23 злотий/кг (62,76 грн/кг). Діапазон цін на живих свиней: 4,30 - 6,20 злотих/кг (51,6 - 74,4 грн/кг).

Середньотижневі світові ціни на свиней 2023-2026 рр. у євро / 100 кг ваги туші (ЄС, Бразилія, США та Канада). Джерело: Євростат

1,69 (+1%) €/кг у ЄС;

1,18 (-11%) €/кг у Бразилії;

1,73 (+1%) €/кг у США;

1,32 (-1 %) €/кг у Канаді.

Показники свідчать про схожу динаміку на провідних світових ринках: зростання спостерігається передусім у країнах Європейського Союзу та США, тоді як у Канаді та країнах Латинської Америки фіксується спад. Найвиразніше ця тенденція проявляється саме в Латинській Америці.