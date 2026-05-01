Закупочные цены на свиней живым весом на 4-10 мая 2026 года

Delo.ua сообщает, какие закупочные цены на свиней живым весом ожидаются в период 4-10 мая 2026 года. Прогноз предоставили специалисты Ассоциации "Мясной отрасли".

Прогнозируется, что цена свиней снизится до уровня 68-69 грн/кг на следующей неделе.

Прогноз основан на анализе текущего уровня потребления свинины, трансформаций в структуре спроса и предложения, ключевых факторов, определяющих состояние мясной отрасли (сезонные изменения, объемы импорта, колебания валютных курсов и т.п.).

Текущие цены на свинину живым весом в Украине

Цены заготовки в апреле колебались в пределах 80–82 грн/кг, а средневзвешенная рыночная отметка на 1 апреля составила 80,6 грн/кг.

Представители мясоперерабатывающей отрасли отмечают, что уровень предложения отвечает текущей торговой активности.

Цена живого веса свиней в мире

На немецкой бирже VEZG на следующую неделю цены на полутуши кондиционных свиней 1,70 € евро/кг (87,35 грн/кг), на полутуши свиноматок – 0,83 евро/кг (42,65 грн/кг). Цены указаны без НДС.

На польской бирже CennikRolnicze средняя цена на живых свиней – 5,23 злотых/кг (62,76 грн/кг). Диапазон цен на живых свиней: 4,30 – 6,20 злотых/кг (51,6 – 74,4 грн/кг).

Средненедельные мировые цены на свиней 2023-2026 гг. в евро/100 кг веса туши (ЕС, Бразилия, США и Канада). Источник: Евростат

1,69 (+1%) €/кг в ЕС;

1,18 (-11%) €/кг в Бразилии;

1,73 (+1%) €/кг в США;

1,32 (-1 %) €/кг в Канаде.

Показатели свидетельствуют о похожей динамике на ведущих мировых рынках: рост наблюдается, прежде всего, в странах Европейского Союза и США, тогда как в Канаде и странах Латинской Америки фиксируется спад. Выразительнее всего эта тенденция проявляется именно в Латинской Америке.