Грузия открыла рынок для украинского мяса: что смогут экспортировать производители

В большой сети мясных магазинов разоблачили схему с поддельными чеками / Depositphotos

Грузия открыла рынок для украинского мяса, а также ряд смежных агропродуктов. Также на финальном этапе согласования открытие грузинского рынка для композитных продуктов с содержанием мяса птицы и растительных компонентов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Сергея Ткачука.

По результатам сотрудничества уже в этом году Украина получила доступ к экспорту:

  • мяса крупного рогатого скота
  • сырья и субпродуктов КРС
  • кормов растительного происхождения для животных

Отдельно украинская сторона провела переговоры с ветеринарными службами Азербайджана и Польши. Обсуждались вопросы расширения сотрудничества, аккредитации новых производителей и координации в сфере ветеринарного контроля.

Ткачук добавил, что с посольством Украины в Грузии согласована подготовка дорожной карты для дальнейшего продвижения украинской продукции на местном рынке.

В Госпродпотребслужбе отмечают, что открытие рынка — это только первый этап. Далее идет речь о практическом сопровождении экспортеров, в частности:

  • установление контактов с местными партнерами
  • взаимодействие с органами власти
  • преодоление технических и торговых барьеров
  • обеспечение стабильного присутствия украинской продукции на внешних рынках

В ведомстве подчеркивают, что каждое решение расширяет экспортные возможности Украины, обеспечивает валютные поступления и усиливает экономическую устойчивость государства.

Заметим, по итогам 2025 года украинские экспортеры продукции животного и растительного происхождения получили доступ к 22 новым иностранным рынкам.

Автор:
Татьяна Гойденко