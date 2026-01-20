Украина расширяет экспорт мясной продукции в страны Африки

Украина открыла новые возможности для экспорта мясной продукции в Республику Кот-д'Ивуар. В 2026 году были согласованы ветеринарные сертификаты, позволяющие поставки украинской говядины, баранины и мяса птицы на этот рынок.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-центр Госпотребслужбы.

Украина расширяет экспорт мясной продукции

Речь идет о согласовании таких форм ветеринарных сертификатов:

Ветеринарный сертификат для экспорта в Кот-д'Ивуар свежего, замороженного или переработанного мяса говядины и баранины, а также продуктов, предназначенных для потребления человеком.

Ветеринарный сертификат для экспорта в Кот-д'Ивуар свежего, замороженного или переработанного мяса, а также продуктов из птицы, предназначенных для потребления человеком.

Открытие новых экспортных направлений расширяет возможности украинских производителей и поставщиков мясной продукции и способствует углублению торгово-экономического сотрудничества Украины со странами Африки.

Украина может экспортировать в Кот-д'Ивуар свежее, замороженное и переработанное мясо, а также продукцию из птицы, говядины и баранины при соблюдении установленных норм.

Перед отправкой товара экспортерам, зарегистрированным в Кот-д'Ивуаре, необходимо получить специальное разрешение Министерства животных и рыбных ресурсов этой страны. Каждая партия продукции также требует обязательного разрешения на импорт, которое выдается до отправки груза.

Все утвержденные формы ветеринарных сертификатов доступны на официальном вебпортале Госпродпотребслужбы Украины в разделе "Сертификаты на экспорт из Украины".

Напомним, в 2025 году новый рынок открыт для украинского аграрного экспорта. Мясо, субпродукты и другие продукты птицеводства из Украины получили доступ к рынку Омана.