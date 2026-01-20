Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

--0,15

EUR

50,30

--0,13

Наличный курс:

USD

43,50

43,40

EUR

50,99

50,76

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина расширяет экспорт мясной продукции в страны Африки

курятина, мясо
Украинская говядина, баранина и птица выходят на рынок Кот-д&#39;Ивуара / Правительственный портал

Украина открыла новые возможности для экспорта мясной продукции в Республику Кот-д'Ивуар. В 2026 году были согласованы ветеринарные сертификаты, позволяющие поставки украинской говядины, баранины и мяса птицы на этот рынок.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-центр Госпотребслужбы.

Украина расширяет экспорт мясной продукции

Речь идет о согласовании таких форм ветеринарных сертификатов:

  • Ветеринарный сертификат для экспорта в Кот-д'Ивуар свежего, замороженного или переработанного мяса говядины и баранины, а также продуктов, предназначенных для потребления человеком.
  • Ветеринарный сертификат для экспорта в Кот-д'Ивуар свежего, замороженного или переработанного мяса, а также продуктов из птицы, предназначенных для потребления человеком.

Открытие новых экспортных направлений расширяет возможности украинских производителей и поставщиков мясной продукции и способствует углублению торгово-экономического сотрудничества Украины со странами Африки.

Украина может экспортировать в Кот-д'Ивуар свежее, замороженное и переработанное мясо, а также продукцию из птицы, говядины и баранины при соблюдении установленных норм.

Перед отправкой товара экспортерам, зарегистрированным в Кот-д'Ивуаре, необходимо получить специальное разрешение Министерства животных и рыбных ресурсов этой страны. Каждая партия продукции также требует обязательного разрешения на импорт, которое выдается до отправки груза.

Все утвержденные формы ветеринарных сертификатов доступны на официальном вебпортале Госпродпотребслужбы Украины в разделе "Сертификаты на экспорт из Украины".

Напомним, в 2025 году новый рынок открыт для украинского аграрного экспорта. Мясо, субпродукты и другие продукты птицеводства из Украины получили доступ к рынку Омана.

Автор:
Ольга Опенько