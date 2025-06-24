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Продукция украинского птицеводства вышла на рынок Омана: что известно

курятина, тушка, специи
Украинское мясо птицы будут поставлять на рынок Омана. / Freepik

В 2025 году уже девятый новый рынок открыт для украинского аграрного экспорта. Мясо, субпродукты и другие продукты птицеводства из Украины получили доступ к рынку Омана.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Госпродпотребслужбы.

Это стало возможным после согласования ветеринарных требований и соответствующего сертификата между компетентными органами обеих стран.

"Открытие рынка Султаната Оман — это еще один весомый шаг в расширении экспортных возможностей Украины. Это результат системного сотрудничества между Госпродпотребслужбой, МИД, Минэкономики, Минагрополитики и дипломатическими учреждениями. Совместными усилиями мы продолжаем открывать новые горизонты для украинского аграрного экспорта", — отметил глава Госпродпотребслужбе.

Согласованная форма ветеринарного сертификата уже размещена на официальном сайте Госпродпотребслужбы в разделе "Международное сотрудничество".

"Благодаря этому решению украинские производители получат доступ к новому перспективному рынку, а потребители в Омане — гарантии безопасной и качественной продукции птицеводства из Украины", — прокомментировали в госучреждении.

Напомним, 18 июня Министерство аграрной политики и продовольствия Украины распределило квоты на экспорт мяса птицы и субпродуктов в ЕС до конца 2025 года. Это означает, что отечественная продукция будет и дальше занимать значительную нишу на европейских столах. С сентября и октября наибольшие квоты получили Мироновская и Винницкая птицефабрики.

Автор:
Татьяна Ковальчук