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Продукція українського птахівництва вийшла на ринок Оману: що відомо

курятина, тушка, спеції
Українське м’ясо птиці постачатимуть на ринок Оману. / Freepik

У 2025 році вже дев’ятий новий ринок відкрито для українського аграрного експорту. М’ясо, субпродукти та інша продукція птахівництва з України отримали доступ до ринку Оману.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Держпродспоживслужби.

Як зазначили в установі, це стало можливим після погодження ветеринарних вимог та відповідного сертифіката між компетентними органами обох країн.

"Відкриття ринку Султанату Оман — це ще один вагомий крок у розширенні експортних можливостей України. Це результат системної співпраці між Держпродспоживслужбою, МЗС, Мінекономіки, Мінагрополітики та дипломатичними установами. Спільними зусиллями ми продовжуємо відкривати нові горизонти для українського аграрного експорту", — зазначив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

Погоджену форму ветеринарного сертифіката вже розміщено на офіційному сайті Держпродспоживслужби у розділі "Міжнародне співробітництво".

"Завдяки цьому рішенню українські виробники отримають доступ до нового перспективного ринку, а споживачі в Омані — гарантії безпечної та якісної продукції птахівництва з України", — прокоментували у Держпродспоживслужбі.

Нагадаємо, 18 червня Міністерство аграрної політики та продовольства України розподілило квоти на експорт м'яса птиці та субпродуктів до ЄС до кінця 2025 року. Це означає, що вітчизняна продукція буде й надалі займати значну нішу на європейських столах. З вересня та жовтня найбільші квоти отримали Миронівська та Вінницька птахофабрики.

Автор:
Тетяна Ковальчук