Европейский центробанк готовится поднять ставки впервые с 2023 года

Европейский центральный банк намерен принять решение о повышении учетных ставок, что станет первым шагом с 2023 года. Регулятор больше не может игнорировать стремительный рост инфляции, спровоцированный военным конфликтом с участием Ирана.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой Bloomberg .

Боевые действия продолжаются уже больше трех месяцев и стабильно удерживают мировые цены на нефть на критически высоком уровне. В этой связи экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозируют рост депозитной ставки на четверть процентного пункта — до 2,25%.

Новые прогнозы инфляции

Новые квартальные макроэкономические прогнозы, вероятно, подтвердят дальнейшее ускорение инфляции, которая по итогам мая уже достигла отметки 3,2%.

Эксперты ожидают существенного пересмотра показателей в сторону увеличения как на текущий, так и на последующие годы, что коснется и базовых факторов ценообразования, за которыми внимательно следит регулятор.

С другой стороны, ЕЦБ вынужден учитывать заметное замедление экономического роста в регионе. Майские опросы зафиксировали спад деловой активности, что вызвало дискуссии среди финансистов по поводу того, насколько существенно можно повышать ставки без риска спровоцировать полноценную рецессию.

Перспективы процентных ставок

Участники рынка склоняются к мнению, что после текущего решения ЕЦБ проведет, по меньшей мере, еще одно повышение ставок в этом году, выведя их на верхний предел нейтрального для экономики диапазона.

Сама Кристин Лагард ранее характеризовала подобные шаги как "измеренная корректировка", необходимая для реагирования на существенное, но не слишком затяжное превышение инфляционных целей.

Ожидается, что в обновленных материалах банка прогнозы по инфляции на 2026 и 2027 годы будут ухудшены, в то время как оценки темпов роста валового внутреннего продукта снижены.

Главным фактором здесь выступает нефть, стоимость которой будет оставаться высокой дольше, чем предполагали аналитики на момент начала войны с Ираном.

Ситуация с экономическим ростом выглядит еще более сложной. Падение ВВП еврозоны на 0,2% в первом квартале оказалось значительно глубже мартовских ожиданий ЕЦБ из-за волатильных статистических данных из Ирландии.

Европейский центральный банк может вновь представить несколько альтернативных сценариев развития событий на случай, если цены на топливо окажутся выше базовых оценок.

Напомним, в апреле ЕЦБ приняло решение оставить ключевые процентные ставки без изменений. Регулятор 21 страны еврозоны сохранил ставку по банковским депозитам на уровне 2%, что совпало с ожиданиями большинства экономистов. В то же время он усилил риторику по геополитическим угрозам, отметив, что военные действия в Иране оказывают непосредственное влияние на стоимость энергоносителей и общую стабильность европейской экономики.