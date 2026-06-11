Ракеты Patriot остаются дефицитным ресурсом для союзников США

Компания Lockheed Martin заявила, что не может гарантировать союзникам США конкретные сроки поставки ракет для систем ПВО Patriot из-за высокого спроса и ограниченных производственных мощностей. В то же время, производитель планирует существенно нарастить выпуск ракет PAC-3 в рамках контракта с Пентагоном.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Financial Times.

США сталкиваются с дефицитом ракет

Вице-президент компании Lockheed Martin Брайан Данн заявил, что производитель не может предоставить союзникам США никаких гарантий сроков поставки ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, несмотря на планы существенного наращивания производственных мощностей.

По его словам, компания не оказывает влияния на распределение готовых ракет и не может определять, какие страны получат их в первую очередь. "Мы не контролируем, как именно будут распределяться эти ракеты. Мы не можем никому сказать, где вы окажетесь в этом списке приоритетов", – отметил он. В то же время, в компании признают, что дополнительные производственные мощности позволят в перспективе быстрее удовлетворять спрос различных заказчиков.

Ранее Lockheed Martin согласилась увеличить выпуск ракет PAC-3 с нынешних около 650 единиц в год до 2 000 к 2033 году в рамках контракта с Пентагоном стоимостью $4,7 млрд, заключенного в начале года.

Спрос на эти ракеты остается высоким еще с периода до обострения конфликта в Персидском заливе, дополнительно усилившего нагрузку на оборонные запасы западных стран.

Отдельно отмечается, что ракеты PAC-3 имеют ключевое значение для Украины. По оценкам аналитиков, российская армия использует дефицит перехватчиков для усиления ракетных ударов, включая применение баллистических и гиперзвуковых средств поражения. В то же время, PAC-3 демонстрируют высокую эффективность против скоростных баллистических и крылатых ракет.

Тем временем украинская оборонная компания Fire Point сообщила об успешном проведении первых летных испытаний новой зенитной ракеты класса "земля-воздух". Разработка позиционируется как более доступная альтернатива системе Patriot и ориентирована на возможность серийного производства.

Напомним, в ходе испытаний украинская ракета-перехватчик FP-7.x поднялась на высоту 25 км и подтвердила способность перехватывать баллистические цели. В Fire Point заявляют, что при благоприятных условиях серийное производство может начаться уже в августе 2026 года.