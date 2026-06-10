Вмещает четыре бомбы или две ракеты: Boeing обновил боевой беспилотник Ghost Bat

Американский гигант Boeing значительно модернизировал свой беспилотный боевой самолет MQ-28 Ghost Bat. Обновленный дрон теперь способен нести вооружение внутри, летать на большее расстояние и доставлять увеличенную полезную нагрузку.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой Bloomberg .

Беспилотный боевой самолет MQ-28 Ghost Bat компании Boeing был модернизирован для перевозки оружия внутри, полетов на большие расстояния и доставки большей полезной нагрузки.

Компания сотрудничает с Rheinmetall AG и другими немецкими партнерами по интеграции местных систем и надеется получить немецкие заказы.

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер выразил надежду на скорый переход к финальной стадии переговоров. По его словам, если Берлин стремится получить самолеты в 2029 году, подписание контракта должно состояться уже в следующем году.

Источники сообщают, что германский парламент может одобрить закупку не позднее следующего года. В то же время оборонное ведомство Германии рассматривает возможность параллельного заключения контракта с Helsing на беспилотник CA-1 Europa для диверсификации вариантов.

Технические преимущества MQ-28 Ghost Bat

Директор глобальной программы Ghost Bat в Boeing Гленн Фергюсон сообщил, что площадь крыла самолета выросла на 25%. Это позволяет транспортировать около 2000 фунтов дополнительной полезной нагрузки.

Обновленный внутренний отсек вооружения теперь вмещает четыре бомбы малого диаметра или две ракеты класса "воздух-воздух" Raytheon AMRAAM. Ожидается, что разработанный Boeing Australia самолет поступит на вооружение Королевских ВВС Австралии в 2028 году.

Вице-президент и управляющий директор Boeing Defense Australia Эми Лист отметила, что начальный этап производства развернут в Австралии, однако впоследствии его перенесут в Германию для обеспечения суверенного потенциала страны. Немецкие партнеры начнут поставлять и интегрировать компоненты с самого начала проекта.

Хотя точная цена модернизированного MQ-28 Ghost Bat не разглашается, военные беспилотники такого класса стоят десятки миллионов долларов. Для сравнения, более простой ударный дрон MQ-9 Reaper с винтовым двигателем оценивается примерно в 30 миллионов долларов.

Общие боевые самолеты нового поколения рассматриваются военными аналитиками как ключевая возможность будущего. Они способны значительно усилить мощность пилотируемых истребителей, расширить дальность действия радаров и датчиков и нести дополнительное вооружение.

Такие беспилотники позволяют выполнять сверхсложные и рискованные миссии без угрозы жизни пилотов. Однако в Boeing отмечают, что называть эти аппараты дешевыми расходными материалами некорректно. Потеря подобного дрона чувствительна, но, в отличие от потери истребителя пятого поколения вроде F-35, она не заставит командование кардинально изменять ход военной операции.

Напомним, немецкий оборонный концерн Rheinmetall совместно с голландским стартапом Destinus, уже поставляющим крылатые ракеты Украине, начинает производство оружия глубокого удара. Совместное предприятие Rheinmetall Destinus Strike Systems планирует выпустить первые образцы вооружения уже в конце 2026 или начале 2027 года. Приоритетом станет производство крылатых ракет и баллистической ракетной артиллерии.