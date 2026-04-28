Boeing создал нового грузового гиганта: самолет на 118 тонн меняет экономику перевозок

Грузовой самолет Boeing 777-8F
Грузовой самолет Boeing 777-8F: новая модель рассчитана на дальние рейсы с меньшими затратами/Boeing

Boeing представил первый грузовой самолет нового поколения 777-8F, который может перевозить до 118 тонн и выполнять дальнемагистральные рейсы с меньшим количеством остановок.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает Boeing на своей странице в X.

Модель является частью программы 777X и должна стать новым стандартом для дальнемагистральных грузов. Самолет может перевозить до 118 тонн с дальностью полета около 8,1 тыс. км, что позволяет авиакомпаниям выполнять рейсы с меньшим количеством технических посадок.

За счет новых двигателей GE9X, композитных крыльев и улучшенной аэродинамики 777-8F должно быть экономичнее предыдущих моделей. Это критично для рынка грузовых перевозок, где топливные расходы остаются ключевым фактором себестоимости.

Фактически новый самолет может заменить часть старых четырехмоторных грузовых бортов, таких как 747-400F, сохраняя схожую грузоподъемность, но с более низкими затратами на эксплуатацию.

Появление 777-8F происходит на фоне роста глобального спроса на грузовые авиаперевозки, поддерживаемого развитием e-commerce и перестройкой логистических цепей.

В то же время, конкуренция в сегменте усиливается: Китай активно инвестирует в собственные грузовые самолеты и беспилотные решения, пытаясь занять часть рынка.

Первый полет 777-8F станет следующим ключевым этапом перед началом лётных испытаний и последующей сертификацией самолета.

Boeing наращивает производство и еженедельно нанимает до 140 новых работников, чтобы поддержать выпуск новых моделей самолетов и компенсировать дефицит кадров.

Автор:
Лариса Крупко