Boeing нанимает до 140 новых работников еженедельно для увеличения производства и замены пенсионеров

Boeing 737-823, самолет
Самолет Boeing 737-823 / Википедия

Компания Boeing демонстрирует самые высокие темпы найма персонала с 2024 года. Еженедельно на заводы производителя приходит от 100 до 140 новых рабочих. Это связано с необходимостью заменить работников пенсионного возраста и увеличить штат для поддержки новых моделей самолетов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

На сегодняшний день количество членов профсоюза на Тихоокеанском Северо-Западе превысило 34 000 человек. По словам Джона Голдена, вице-президента Международной ассоциации машинистов и аэрокосмических работников (IAM), штат продолжает расти. "Мы видим значительный интерес, поскольку нанимаем работников в Пьюджет-Саунде и по всему предприятию для поддержки увеличения наших производственных темпов", – сообщили в Boeing.

Рост штата обусловлен потребностью укомплектовать четвертую производственную линию в районе Сиэтла (Северная линия). Там будут собирать модель 737 MAX. Также ресурсы направлены на поддержку производства самолета 777X и развитие спутниковой платформы.

В 2026 году Boeing планирует поставить 26 спутников, что значительно превышает показатель 2025 (4 единицы). Наем касается не только сборочных линий, но и логистики, складов, изготовления инструментов и транспорта. "Это будут, знаете, те, кто должен привезти детали, логистику и складские помещения. Это будут инструменты, это будет, знаете ли, транспорт", - подчеркнул Голден.

В штате Вашингтон количество рабочих мест в аэрокосмической сфере возросло с 79 000 в августе прошлого года до 81 800 в феврале этого года. Остальные игроки рынка также расширяются. Поставщик Honeywell Aerospace планирует добавить более 1200 позиций в сфере машиностроения и производства.

Отрасль продолжает бороться с возникшим после пандемии дефицитом квалифицированных кадров. Только 75% лицензированных механиков заканчивают специализированные школы. Поэтому Boeing расширяет программу стажировки свыше лимита у 125 учеников, установленный контрактом 2024 года. Программа включает обучение специфическим навыкам, в частности, ремонту композитных материалов.

Самолет в Украине

Украина принадлежит к нескольким странам мира, обладающим полным циклом создания авиационной техники. Этот цикл включает в себя научные исследования, проектирование, испытания, серийное производство и эксплуатационное сопровождение самолетов.

Главным центром проектирования является Государственное предприятие "Антонов" (Киев). Предприятие разработало более 100 типов самолетов. Среди самых известных моделей: Ан-124 "Руслан", Ан-225 "Мечта", Ан-148, Ан-158, Ан-178. Последний является средним транспортным самолетом, предназначенным для перевозки грузов, эвакуации раненых и десантирования подразделений.

В состав авиастроительного кластера также входит Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (выпуск самолетов Ан-74 и Ан-140).

С начала полномасштабной войны отрасль переживает сложный этап. В настоящее время производство трансформируется в сторону развития беспилотных авиационных систем (БАС).

Ранее компания Boeing сообщила поставщикам о возможности увеличения производства 737 Max до 42 самолетов в месяц уже в октябре. Компания также готовится к двум дальнейшим повышениям темпов производства: одно ожидается в апреле, а другое – в конце 2026 года. Совокупно эти изменения могут потенциально довести ежемесячный выпуск 737 Max до 53 самолетов до конца следующего года.

Автор:
Татьяна Ковальчук