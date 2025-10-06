Boeing готовится увеличить производство 737 Max до 42 самолетов в месяц — Bloomberg

Компания Boeing сообщила поставщикам о возможности увеличения производства 737 Max до 42 самолетов в месяц уже в октябре.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

По данным Bloomberg, Boeing также готовится к двум дальнейшим повышениям темпов производства: одно ожидается в апреле, а другое – в конце 2026 года. Совокупно эти изменения могут потенциально довести ежемесячный выпуск 737 Max до 53 самолетов до конца следующего года.

В прошлом году ежемесячный показатель Boeing был ограничен до 38 самолетов после серьезного инцидента, повлекшего за собой полное изменение высшего руководства.

Инвесторы рассматривают запланированное повышение как важный сигнал того, что руководство стремится восстановить контроль над заводскими процессами и вернуть доверие FAA, потерянное после лет производственных проблем, на фоне того, как конкурент Airbus SE продолжает наращивать продажи.

Несмотря на внутреннее планирование, которое должно помочь поставщикам распределить ресурсы, источники предостерегают: эти планы не окончательны. Для возврата производства 737 к докризисному уровню Boeing должно убедить FAA, что ее заводы в районе Сиэтла и сотни поставщиков могут поддерживать высокие темпы, сохраняя при этом качество.

Как отмечается, ускорение темпов производства критически важно для Boeing, поскольку это позволит компании погасить долги, улучшить финансовые показатели и конкурировать с Airbus.

Руководство компании прогнозирует, что денежный поток начнет расти именно с увеличением производства 737. Инвесторы будут внимательно следить за этими показателями, когда компания опубликует отчет о прибылях за третий квартал позже этого месяца.

Планируется поддерживать темп в 42 самолета в месяц в течение примерно шести месяцев, пока Boeing не убедится, что ее механики и поставщики готовы к следующему шагу, прежде чем обращаться в FAA о дальнейшем повышении.

Напомним, в июне акции американской авиастроительной компании Boeing снизились на 8% на предрыночных торгах в США после крушения самолета AirIndia, разбившегося вскоре после взлета из города Ахмедабад на западе Индии. На борту находились 242 человека.