Акции Boeing обвалились на 8% после крушения самолета Air India

12 июня, акции американской авиастроительной компании Boeing снизились на 8% на предрыночных торгах в США после крушения самолета Air India, разбившегося вскоре после взлета из города Ахмедабад на западе Индии. На борту находились 242 человека.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

По состоянию на утро четверга акции Boeing подешевели до 196,52 доллара.

Эта трагедия стала еще одним ударом по репутации производителя, пытающегося восстановить доверие к безопасности своей продукции после ряда инцидентов последних лет. Аналитики отмечают, что рынок отреагировал на событие мгновенно.

"Это рефлекторная реакция, отражающая возобновленные опасения относительно надежности самолетов Boeing", — отметил Крис Бошам, аналитик IG Group.

Речь идет о Boeing 787-8 Dreamliner – одном из самых современных пассажирских самолетов компании. Самолет направлялся в лондонский аэропорт Гатвик, однако потерпел крушение в гражданском районе близ аэропорта.

По предварительным данным, по меньшей мере 30 человек погибли, среди них — многие студенты-медики, проживавшие в больничном общежитии, на которое пришелся удар. Позже спасательные службы сообщили о по меньшей мере 35 телах, найденных на месте трагедии, и не исключают, что количество жертв возрастет, поскольку под завалами могут оставаться люди.

Пока причина катастрофы остается неизвестной. В Boeing заявили, что получили предварительную информацию об инциденте и собирают дополнительные данные.

Обновлено он 16:55

Начальник городской полиции Г.С. Малик рассказал Reuters, что на месте крушения были найдены 204 тела. При этом местная газета, ссылаясь на полицию, сообщила, что все 242 человека на борту погибли.

Напомним, в январе компания Boeing отчиталась о годовом убытке в размере 11,83 млрд долларов, крупнейшем с 2020 года, поскольку она борется с проблемами в своих коммерческих, оборонных подразделениях и последствиями забастовки рабочих завода на западном побережье США.