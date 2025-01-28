Минус 11,8 млрд долларов: Boeing сообщил о самых больших убытках с 2020 года

Авиастроительная компания Boeing отчиталась о годовом убытке в размере 11,83 млрд долларов, крупнейшем с 2020 года, поскольку она борется с проблемами в своих коммерческих, оборонных подразделениях и последствиями забастовки рабочих завода на западном побережье США, сообщает Reuters.

Отмечается, что этот ущерб демонстрирует вызовы, с которыми сталкивается генеральный директор Келли Ортберг, пытаясь "оздоровить уступающего позицией конкуренту Airbus американского авиапроизводителя, открывает новый этап в гонке по поставкам и попадает под прицел регулирующих органов и потребителей после ряда ошибок".

Ортберг, возглавивший авиастроительную компанию в августе 2024 года, заявил, что компания достигла прогресса в восстановлении стабильности своих производственных линий, находящихся в затруднительном положении после ужасной аварии в воздухе год назад, которая вызвала опасения безопасности ее самолетов.

"После рекордно высокой прибыли в 2010-х годах компания Boeing с 2019 года потеряла более 30 миллиардов долларов после двух фатальных катастроф ее самого продаваемого самолета 737 MAX, что вызвало опасения по поводу качества и безопасности производства, а также опасения, что компания ввела в заблуждение регулирующие органы в процессе сертификации самолета", — говорится в публикации.

Оборонный, космический и охранный бизнес компании в 2024 году потерял 5,41 млрд долларов из-за перерасхода средств по нескольким программам с фиксированными ценами.

Выручка за четвертый квартал упала на 31%, до 15,24 млрд долларов по сравнению с прошлым годом, не оправдав ожиданий аналитиков. Расход денежных средств в 2024 году составил 14,3 млрд долларов по сравнению с положительным денежным потоком в размере 4,43 млрд долларов в 2023 году.

Ранее сообщалось, что авиастроительная компания Boeing сократит примерно 2500 работников в американских штатах Вашингтон, Орегон, Южная Каролина и Миссури в рамках плана по сокращению 17 тысяч рабочих мест, или 10% от общего количества рабочей силы компании по всему миру.