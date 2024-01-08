Акции Boeing обрушились после аварии самолета 737 MAX

Акции компании Boeing упали на 8,5% на предварительных торгах. Это произошло после того, как в США приостановили полеты некоторых самолетов 737 MAX 9 из-за аварии одного из таких воздушных суден, сообщает Reuters.

Отмечается, что производитель самолетов может потерять около 12,5 млрд долларов, если убытки будут продолжаться, когда рынок открыт.

По словам Кима Форреста, главного инвестиционного директора Bokeh Capital Partners, ситуация может повлиять на сектор авиаперевозок, поскольку 737 MAX является настоящей "рабочей лошадкой" для парков многих авиакомпаний.

Boeing 737 MAX 9: что произошло с самолетом?

В пятницу, 5 января, у самолета Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines во время полета на высоте почти 5 км вырвало дверь аварийного выхода. В связи с этим самолет экстренно приземлился в аэропорту американского Портленда, откуда и вылетал.

Во время аварии на борту воздушного судна находились 177 человек и, к счастью, никто не пострадал.

Boeing 737 MAX 9 без дверей аварийного выхода

Сам самолет новый – Alaska Airlines получила его в ноябре 2023 года. Однако в связи с инцидентом авиаперевозчик приостановил полеты всех 65 своих самолетов Boeing 737 Max 9.

В свою очередь Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приказало авиакомпаниям остановить полеты 171 такого воздушного судна.

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