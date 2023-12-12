Скандинавские авиалинии бойкотируют Nesquik из-за списка НАПК

Скандинавская авиакомпания SAS изъяла напитки Nesquik и Pepsi из меню в самолетах в связи с тем, что производители этой продукции попали в украинский список спонсоров войны. Об этом сообщает Tv2.

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"Мы можем подтвердить, что мы изъяли питьевой шоколад Nesquik из бортового ассортимента в результате добавления Nestlé в украинский список", – проинформировали в SAS.

Ранее SAS сделала аналогичные шаги касательно продукции Mondelez и Pepsi.

Как указывает телеканал, товары Mondelez убрала и гостиничная компания Strawberry.

Nestle – спонсор войны: что известно

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло швейцарскую корпорацию Nestlé в перечень международных спонсоров войны в ноябре.

Фирма владеет более чем 2 тысячами брендов, среди которых KitKat, Nescafé, Nesquik, Nestea и другие.

В ведомстве отмечали, что, несмотря на российскую агрессию, компания продолжает работать в РФ, поставлять товары агрессору и расширять свою российскую производственную базу.

"Несмотря на то, что прибыль от российского рынка составляет лишь немногим более 2% от деятельности всего Nestlé, компания до сих пор не решилась выйти с рынка государства-террориста. В Nestlé объясняют это необходимостью обеспечения населения России товарами первой необходимости, а также заботой о своих российских сотрудниках", – указывали в НАПК.

В РФ на компанию работают более 7 тыс. человек. В течение 2021 года ООО "Нестле Россия" уплатило в бюджет страны-агрессора налоги более чем на 25 млн долларов. А доходы и налоги за 2022 год так и не были опубликованы, что в НАПК связывали с опасениями Nestlé относительно международного давления.

Спонсоры войны: какое влияние имеет список?

В список международных спонсоров войны НАПК вносит международные компании нероссийского происхождения, оказывающие косвенную поддержку военным усилиям РФ (например, платят налоги, снабжают важные товары, способствуют российской пропаганде или мобилизационной кампании).

По состоянию на 12 декабря в перечень включено более 40 фирм. В частности, речь идет об Alibaba, Philip Morris, Unilever, Procter&Gamble и Raiffeisen Bank International.

На своем сайте НАПК пишет, что обозначение компании международным спонсором войны является лишь репутационным, а "судьей, присяжными и палачом" должно быть мировое сообщество.

Из-за внесения компаний в список некоторые из них сталкиваются с корпоративным бойкотом. В июне Reuters сообщало, что часть фирм Северной Европы прекратила продажу продукции Mondelez, заявив, что такой шаг базируется на решении украинского НАПК.

Чтобы агентство исключило ту или иную фирму из перечня, она должна выйти с российского рынка (или прекратить ведение бизнеса из РФ) или:

предоставить реалистичный план выхода с письменными и публичными гарантиями обеспечить его выполнение к определенной дате;

прекратить все хозяйственные операции в РФ, оставив там лишь формальное присутствие, обусловленное сложностями выхода.

Однако НАПК принимало и решения, не соответствующие этим принципам: статус спонсора войны для OTP Bank приостановили, надеясь, что благодаря этому Венгрия разблокирует 500 млн евро военной помощи Украине от Европейского Союза.

Источник фото: ua.depositphotos.com