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Бельгийскую газовую компанию Fluxys внесли в список международных спонсоров войны
Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло бельгийского независимого оператора газовой системы Fluxys в перечень международных спонсоров войны. Основанием стало то, что компания способствует экспорту российского сжиженного природного газа (СПГ), что обеспечивает финансирование российского вторжения в Украину.
Об этом сообщила пресс-служба НАПК.
Отмечается, что бельгийский независимый оператор газовой системы Fluxys предоставляет мощности для хранения и перевалки российского сжиженного газа Ямал СПГ на своем терминале в Зебрюгге.
"Мажоритарная доля Ямал СПГ" принадлежит российской газовой компании "Новатек", которая непосредственно причастна к финансированию военной агрессии и военных преступлений в Украине. Подробный анализ, проведенный Международным институтом энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA) в 2022 году, показал, что Fluxys и ее акционеры получали прибыль, способствуя экспорту российского СПГ на рынки Азии, Южной Америки и Ближнего Востока, особенно в зимние месяцы 2021-2022 годов, что обостряло европейский энергетический кризис и увеличивало прибыль для Новотек», - подчеркнули в НАПК.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Там отмечают, что компания "Новатек" принадлежит российским олигархам Леониду Михельсону и Геннадию Тимченко. Она является основным поставщиком российского сжиженного природного газа на международные рынки.
"Михельсон и Тимченко входят в ближайшее окружение Владимира Путина и с помощью его режима захватили доли международных компаний в российских нефтегазовых проектах. "Новатек" является крупнейшим частным производителем природного газа в России. В июле 2014 года компанию внесли в санкционные списки США и Канады. В 2016 году США ввели санкции против нескольких дочерних компаний "Новатека". 2 ноября 2023 года США ввели санкции против проекта "Арктик СПГ 2", целью которого было удвоить экспортные мощности "Новатека"", - напоминают в НАПК.
В ведомстве подчеркивают, что треть расходов российского бюджета идет на войну. Услуги Fluxys помогают РФ пополнить его в этом году на 800 миллионов евро.
Основными акционерами Fluxys являются бельгийские муниципалитеты (77,41%) и федеральное правительство Бельгии (3,44%). Обе стороны утверждают, что высоко уважают международное гуманитарное право, запрещающее умышленные нападения на гражданских лиц или критическую гражданскую инфраструктуру.
Хотя многие компании прекратили какое-либо взаимодействие с РФ после 24 февраля 2022 года, Fluxys продолжала сотрудничество с Ямал СПГ и Новотек в течение 2022 года и в 2023 году.
"По оценкам международных экспертов, Россия ожидает получить до 800 миллионов евро налоговых поступлений экспорта, который возможен благодаря перевалке СПГ в Зебрюгге в 2023 году. Лишь 7% этого газа следует на рынки ЕС. Fluxys получает за эту услугу 50 миллионов евро в год по долгосрочному контракту, подписанным в 2015 году, год спустя после того, как Россия аннексировала Крым и начала войну на Востоке Украины", - подчеркнули в НАПК.
Ранее НАПК внесло три крупнейших китайских нефтегазовых компании в перечень международных спонсоров войны. Они продолжают реализовывать совместные проекты по РФ и финансировать стратегическую отрасль России уплатой своих значительных налогов.