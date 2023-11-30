Бельгійську газову компанію Fluxys внесли до переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство України з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло бельгійського незалежного оператора газової системи Fluxys до переліку міжнародних спонсорів війни. Підставою стало те, компанія сприяє експорту російського скрапленого природного газу (СПГ), що забезпечує фінансування російського вторгнення в Україну.

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Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Зазначається, що бельгійський незалежний оператор газової системи Fluxys надає потужності для зберігання та перевалки російського скрапленого газу “Ямал СПГ” на своєму терміналі в Зебрюгге.

"Мажоритарна частка “Ямал СПГ” належить російській газовій компанії “Новатек”, яка безпосередньо причетна до фінансування військової агресії та воєнних злочинів в Україні. Детальний аналіз, проведений Міжнародним інститутом енергетичної економіки та фінансового аналізу (IEEFA) у 2022 році, показав, що Fluxys та її акціонери отримували прибуток, сприяючи експорту російського СПГ на ринки Азії, Південної Америки та Близького Сходу, особливо в зимові місяці 2021-2022 років, що загострювало європейську енергетичну кризу та збільшувало прибутки для “Новатек”", - підкреслили в НАЗК.

Там зауважують, що компанія “Новатек”, належить російським олігархам Леоніду Міхельсону і Геннадію Тимченку. Вона є основним постачальником російського скрапленого природного газу на міжнародні ринки.

"Міхельсон і Тимченко входять до найближчого оточення Володимира Путіна і за допомогою його режиму захопили частки міжнародних компаній у російських нафтогазових проектах. “Новатек” є найбільшим приватним виробником природного газу в Росії. У липні 2014 року компанію внесли до санкційних списків США і Канади. У 2016 році США запровадили санкції проти кількох дочірніх компаній “Новатека”. 2 листопада 2023 року США запровадили санкції проти проекту “Арктик СПГ 2”, який мав на меті подвоїти експортні потужності “Новатека”", - нагадують в НАЗК.

У відомстві наголошують, що третина витрат російського бюджету йде на війну. Послуги Fluxys допомагають РФ поповнити його в цьому році на 800 мільйонів євро.

Основними акціонерами Fluxys є бельгійські муніципалітети (77,41%) і федеральний уряд Бельгії (3,44%). Обидві сторони стверджують, що високо поважають міжнародне гуманітарне право, яке забороняє навмисні напади на цивільних осіб або критичну цивільну інфраструктуру.

Хоча багато компаній припинили будь-яку взаємодію з РФ після 24 лютого 2022 року, Fluxys продовжувала співпрацю з “Ямал СПГ” та “Новатек” протягом 2022 року та у 2023 році.

"За оцінками міжнародних експертів, Росія очікує отримати до 800 мільйонів євро податкових надходжень експорту що можливий завдяки перевалці СПГ у Зебрюгге у 2023 році. Лише 7% цього газу прямує на ринки ЄС. Fluxys отримує за цю послугу 50 мільйонів євро на рік за довгостроковим контрактом, підписаним у 2015 році, через рік після того, як Росія анексувала Крим і почала війну на Сході України", - підкреслили в НАЗК.

Раніше НАЗК внесло три найбільші китайські нафто-газові компанії до переліку міжнародних спонсорів війни. Вони продовжують реалізовувати спільні проекти з РФ та фінансувати стратегічну галузь Росії сплатою своїх значних податків.