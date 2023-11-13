Допомагала будувати та ремонтувати кораблі ВМФ РФ: данську компанію Rockwool внесли до переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло провідного данського виробника продукції на основі кам’яної вати Rockwool до переліку міжнародних спонсорів війни. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, компанія принципово вирішила залишитися на ринку Росії, а її продукція через посередників продається російським державним підприємствам на замовлення Міністерства оборони РФ.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Зазначається, що продукція Rockwool застосовується для утеплення, звукоізоляції та вогнезахисту, призначена для всіх видів будівель і споруд, а також для промислового обладнання та навіть суднобудування.

"Продукція Rockwool використовувалася під час будівництва та ремонту кораблів ВМФ Росії: Чорноморського флоту в Севастополі, Балтійського флоту, Північного флоту в Мурманську, а також Тихоокеанського флоту. Інформація про такі контракти наявна з 2014 по 2021 роки", - підкреслили в НАЗК.

Там додали, що після анексії Криму компанія Rockwool поставила ізоляційні матеріали щонайменше для 31 корабля та підводних човнів російського флоту, включаючи крейсери, есмінці, атомні підводні човни, фрегати, десантні кораблі, тральщики та розвідувальні кораблі.

"Виявлено щонайменше 52 контракти на понад 329 млн руб. між дистриб’юторами Rockwool та Міністерством оборони Росії", - наголосили в НАЗК.

У РФ Rockwool працює з 1995 року та володіє чотирма заводами (м. Балашиха, Московської області; м. Виборг Ленінградської області; м. Троїцьк Челябінської області; ЕВЗ "Алабуга", Республіка Татарстан). Компанія утримує в РФ 1200 робочих місць, що складає близько 10% від співробітників компанії.

В РФ Rockwool представлена 4 компаніями:

ТОВ "Роквул", що у 2022 році отримала виручку у розмірі 313 млн дол. США, чистий прибуток у розмірі 58,3 млн дол. США та сплатила до бюджету РФ податок на прибуток у розмірі 13,9 млн дол. США;

ТОВ "Роквул-Волга", яка у 2022 році отримала виручку у розмірі 54,2 млн дол. США, чистий прибуток у розмірі 8 млн дол. США та сплатила до бюджету агресора податок на прибуток у розмірі 857 тис. дол. США;

ТОВ "Роквул-Север" у 2022 році отримала виручку у розмірі 58,5 млн дол. США, чистий прибуток у розмірі 6,8 млн дол. США та сплатила до бюджету РФ податок на прибуток у розмірі 1,4 млн дол. США;

ТОВ "Роквул-Урал", що у 2022 році отримала виручку у розмірі 25,7 млн дол. США, чистий прибуток у розмірі 1 млн дол. США, сплатила до бюджету РФ податок на прибуток у розмірі 785 тис. дол. США.

Як зауважили в НАЗК, хоча офіційно ці компанії і не здійснюють прямих постачань власної продукції за держконтрактами РФ, у 2023 році таке постачання їх продукції здійснювалося іншими підприємствами-посередниками. Серед споживачів продукції Rockwool можна побачити:

ФДУП "Центр финансового и правового обеспечения" Управления Делами Президента Российской Федерации;

АТ "Центр Эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры", що знаходиться під санкціями США з червня 2023 року;

Федеральна бюджетна установа "Главный Центр Административно-хозяйственного обеспечения министерства внутренних дел Российской Федерации";

Федеральна казенна установа "Войсковая часть 52581";

АТ "КрымХлеб".

Крім того, у квітні 2022 року, компанія Rockwool оголосила про продовження своєї роботи у Росії.

Раніше НАЗК внесло італійську групу компаній Camozzi до переліку міжнародних спонсорів війни. Компанія продовжує вести бізнес у РФ, співпрацює з російським військово-промисловим комплексом (ВПК) та її завод продовжує працювати на території тимчасово окупованого Криму.