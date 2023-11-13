Помогала строить и ремонтировать корабли ВМФ РФ: датскую компанию Rockwool внесли в список международных спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло ведущего датского производителя продукции на основе каменной ваты Rockwool в перечень международных спонсоров войны. После полномасштабного вторжения РФ в Украину компания принципиально решила остаться на рынке России, а ее продукция через посредников продается российским государственным предприятиям по заказу Министерства обороны РФ.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

Отмечается, что продукция Rockwool используется для утепления, звукоизоляции и огнезащиты и предназначена для всех видов зданий и сооружений, а также для промышленного оборудования и даже судостроения.

"Продукция Rockwool использовалась при строительстве и ремонте кораблей ВМФ России: Черноморского флота в Севастополе, Балтийского флота, Северного флота в Мурманске, а также Тихоокеанского флота. Информация о таких контрактах имеется с 2014 по 2021 годы", - подчеркнули в НАПК.

Там добавили, что после аннексии Крыма компания Rockwool поставила изоляционные материалы по меньшей мере для 31 корабля и подлодок российского флота, включая крейсеры, эсминцы, атомные подлодки, фрегаты, десантные корабли, тральщики и разведывательные корабли.

"Обнаружено не менее 52 контракта более чем на 329 млн руб. между дистрибьюторами Rockwool и Министерством обороны России", - отметили в НАПК.

В РФ Rockwool работает с 1995 года и владеет четырьмя заводами (г. Балашиха, Московской области; г. Выборг Ленинградской области; г. Троиц Челябинской области; ЭВЗ "Алабуга", Республика Татарстан). Компания удерживает в РФ 1200 рабочих мест, что составляет около 10% от сотрудников компании.

В РФ Rockwool представлена 4 компаниями:

ООО "Роквул", которое в 2022 году получило выручку в размере 313 млн дол. США, чистая прибыль в размере 58,3 млн. дол. США и уплатила в бюджет РФ налог на прибыль в размере 13,9 млн. дол. США;

ООО "Роквул-Волга", которое в 2022 году получило выручку в размере 54,2 млн дол. США, чистая прибыль в размере 8 млн. дол. США и уплатила в бюджет агрессора налог на прибыль в размере 857 тыс. дол. США;

ООО "Роквул-Север" в 2022 году получило выручку в размере 58,5 млн дол. США, чистая прибыль в размере 6,8 млн. дол. США и уплатила в бюджет РФ налог на прибыль в размере 1,4 млн. дол. США;

ООО "Роквул-Урал", которое в 2022 году получило выручку в размере 25,7 млн дол. США, чистая прибыль в размере 1 млн. дол. США уплатила в бюджет РФ налог на прибыль в размере 785 тыс. дол. США.

Как отметили в НАПК, хотя официально эти компании и не осуществляют прямых поставок собственной продукции по госконтрактам РФ, в 2023 году такая поставка их продукции осуществлялась другими предприятиями-посредниками. Среди потребителей продукции Rockwool можно увидеть:

ФГУП "Центр финансового и правового обеспечения" Управления Делами Президента Российской Федерации;

АО "Центр Эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры", находящееся под санкциями США с июня 2023 года;

Федеральное бюджетное учреждение "Главный Центр Административно-хозяйственного обеспечения Министерства внутренних дел Российской Федерации";

Федеральное казенное учреждение "Войсковая часть 52581";

АО "КрымХлеб".

Кроме того, в апреле 2022 года компания Rockwool объявила о продолжении своей работы в России.

Ранее НАПК внесло итальянскую группу компаний Camozzi в перечень международных спонсоров войны. Компания продолжает вести бизнес в РФ, сотрудничает с российским военно-промышленным комплексом (ВПК) и его завод продолжает работать на территории временно оккупированного Крыма.