Грузинскую группу винодельческих компаний Bolero внесли в список международных спонсоров войны

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло ведущую грузинскую группу винодельческих компаний Bolero в перечень международных спонсоров войны.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

Отмечается, что в группу винодельческих предприятий входят: Bolero & Company Ltd, GVMT GROUP LLC и GRUZVINPROM LLC.

"Единственным бенефициаром компаний является Каричашвили Вахтанг, имеющий российское гражданство и к тому же являющийся бизнес-партнером двоюродного брата Бидзины Иванишвили. Вместе эти компании, в период с января 2022 года по октябрь 2023 года, экспортировали своих товаров в Россию более чем на 68 млн долл. США. Совместно предприятия группы перерабатывают более половины винограда, выращиваемого в Грузии", - подчеркивают в НАПК.

Там добавляют, что в финансовом отчете Bolero & Company Ltd говорится, что значительная часть дохода компании формируется за счет реализации продукции на российском рынке.

Также, несмотря на полномасштабное вторжение РФ в Украину, руководство компании считает, что война не повлияла и не повлияет на их операционную деятельность в ближайшее время.

Группа компаний Bolero также активно сотрудничает с компаниями, связанными с подсанкционными россиянами.

"Например, среди компаний в РФ с которыми сотрудничает Bolero & Company Ltd является ООО "Логистика Альтернатива", которое контролируется ПАО "Магнит". Основным акционером ПАО "Магнит" (29,2% акций) является Marathon Group Александра Винокурова, который находится под санкциями ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии, Австралии, Украины, Новой Зеландии, кроме того, он является зятем министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова", - отмечают в НАПК.

Также компания GVMT Group LLC является поставщиком для ООО Бристоль Ритейл Логистикс. Основателем последней выступает ООО Меркурий Ритейл Холдинг, которое связывают с подсанкционными россиянами Игорем Кесаевым и Сергеем Кациевым.

"Хотя Грузия в 2008 году сама стала жертвой российской агрессии, некоторые грузинские компании, забывая историю, продолжают активно сотрудничать с РФ. После полномасштабного вторжения государства-террориста РФ в Украину в 2022 году группа грузинских винодельческих компаний Bolero значительно увеличила свой экспорт в РФ и начала сотрудничать с подсанкционными россиянами", - констатируют в НАПК.

Напомним, недавно швейцарскую корпорацию Nestle, являющуюся одним из крупнейших производителей продуктов питания в мире, внесли в перечень международных спонсоров войны. Несмотря на российскую агрессию, корпорация продолжает работать в РФ, снабжать товарами агрессора и расширять свою российскую производственную базу.