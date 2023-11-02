"Годує" агресора: Nestle потрапила до переліку міжнародних спонсорів війни

Швейцарську корпорацію Nestle, яка є одним з найбільших виробників продуктів харчування у світі, внесли до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

Зазначається, що Nestle веде бізнес в 187 країнах світу. Попри російську агресію, корпорація продовжує працювати в РФ, постачати товари агресору та розширювати свою російську виробничу базу.

Nestle виробляє розчинну каву, мінеральні води, шоколад, морозиво, молочні продукти, дитяче харчування, корм для домашніх тварин та інші товари. По всьому світу у лінію продукції компанії входить понад 2000 брендів – від легендарних і всесвітньо відомих до популярних локальних торгових марок.

Основні торгові марки: KitKat, Nescafé, Nesquik, Nestea та інші.

Станом на початок 2022 року швейцарська корпорація мала в РФ сім фабрик.

"Попри те, що прибуток від російського ринку становить лише трохи більше 2% від діяльності всього Nestle, компанія і досі не наважилася вийти з ринку держави-терориста. В Nestle пояснюють це необхідністю забезпечення населення Росії товарами першої необхідності, а також турботою про своїх російських співробітників", - зауважили в НАЗК.

У Nestle в Росії працює понад 7000 співробітників, що є суттєвою підтримкою для економіки держави-терориста.

В РФ Nestle представлена через ТОВ "Нестле Россия". У 2021 році вона сплатила податків на понад 25 млн дол. США. Однак, Nestle так і не опублікувала дані про свої доходи та сплачені податки за 2022 рік, ймовірно побоюючись міжнародного тиску.

"У квітні 2023 року керівництво ТОВ "Нестле Росія" звернулося до Мінфіну РФ з проханням вжити необхідних заходів для обмеження відкритого доступу до результатів діяльності та фінансової звітності дочірніх компаній товариства, які містяться в державному інформаційному ресурсі фінансової звітності. Метою такого кроку ймовірно є уникнення накладання санкцій на дочірні компанії Nestle", - підкреслили в НАЗК.

Відомо, що у 2022 році Nestle імпортувала до Росії напівфабрикатів та сировини на 374 млн дол. США, а за 9 місяців 2023 року на 271 млн дол. США.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, у компанії заявили про призупинення експорту та імпорту в Росію, за винятком товарів першої необхідності. Проте полиці російських магазинів досі переповнені їхньою продукцією.

"Історія нічому не навчила швейцарську корпорацію Nestle. Ще під час Другої світової війни компанія працювала на два фронти, постачаючи свою продукцію до складу сухих пайків німецької армії, і водночас експортуючи її до країн антигітлерівської коаліції", - підсумували в НАЗК.

Нагадаємо, виробник продуктів харчування та напоїв Nestlé інвестує 40 млн швейцарських франків ($39,5 млн) у виробництво на заході України, а саме у Смолигові у Волинській області. Фінансування буде направлено на розширення виробництва вермішелі в Україні.