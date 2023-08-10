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НАЗК внесло алкогольну компанію Bacardi до переліку міжнародних спонсорів війни

НАЗК внесло алкогольну компанію Bacardi до переліку міжнародних спонсорів війни
Bacardi сплатила до бюджету РФ понад 12 мільйонів доларів. Ілюстрація: ua.depositphotos.com

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло найбільшу у світі приватну алкогольну компанію Bacardi Limited до переліку міжнародних спонсорів війни, оскільки компанія продовжує розвивати свій бізнес в РФ.

Про це повідомляє пресслужба відомсва.

Після початку широкомасштабної війни Росії проти України, компанія Bacardi анонсувала зупинку експорту товарів до РФ. Проте, пізніше продовжила постачання своєї продукції на російський ринок, а також продовжує шукати нових співробітників, публікуючи оголошення про вакансії, оскільки вихід низки провідних міжнародних компаній з російського алкогольного ринку значно знизив конкуренцію.

Російський підрозділ компанії "Bacardi Rus" повернув дану ситуацію на свою користь. Протягом минулого року "Bacardi Rus" імпортував товарів на суму $169 мільйонів. Згідно з даними, опублікованими на сайті Федеральної податкової служби Російської Федерації, дохід "Bacardi Rus" у 2022 році зріс на 8,5% до 32,6 мільярда рублів, а чистий прибуток збільшився до 4,7 мільярда рублів, що є на 206,5% більше, ніж у 2021 році (1,5 мільярда рублів).

Крім того, компанія сплатила до бюджету РФ понад 12 мільйонів доларів податків, що підтримує економіку країни-агресора і допомагає їй спонсорувати війну проти України. 

Зауважимо, продукція компанії Bacardi Limited широко представлена в понад 170 країнах світу. Портфель включає в себе багато відомих брендів, таких як Baron Otard, D’USSÉ, Bombay Sapphire; ром Bacardi; текіла Cazadores; горілка Grey Goose, Eristoff; віскі Dewar’s, William Lawson’s, Aberfeldy, Aultmore, Royal Brackla, Craigellachie, Angel’s Envy та інші напої, такі як Martini, St-Germain, Bénédictine.

Загалом, компанія володіє понад 200 торговими марками, серед яких виділяється однойменний ром Bacardi, який є найбільш продаваним ромовим брендом у світі. Багатогранний асортимент продуктів Bacardi визначає її важливу роль на глобальному ринку алкогольних напоїв.

Нагадаємо, раніше завдяки інструменту НАЗК компанія Mondelez International, яка є в переліку, зіткнулася з корпоративним бойкотом у скандинавському регіоні через те, що продовжує працювати в Росії. У звʼязку з цим фірма попросила про зустріч з урядом Норвегії, щоб "захистити свій бізнес"

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тетяна Гойденко