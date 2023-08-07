Пʼять грецьких компаній-перевізників потрапили до переліку спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відновило статус пʼятьох грецьких компаній-перевізників у переліку "Міжнародних спонсорів війни", оскільки ці компанії не виконали умови, узгоджені під час переговорів щодо виключення їх з переліку.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Там нагадують, що влітку 2022 року НАЗК надало статус “спонсорів війни” п’яти грецьким компаніям – Dynacom Tankers Management (DTM); Delta Tankers LTD; Thenamaris Ships Management Inc.; Minerva Marine; TMC Tankers LTD.

Компанії транспортували російську нафту та нафтопродукти, тим самим поповнюючи бюджет країни-агресора та фінансуючи російське вторгнення.

Зазначається, що нещодавно українська та грецька сторони розпочали перемовини, де було запропоновано компаніям виконати такі умови:

припинити практики вимкнення транспондерів (пристроїв для відстеження навігації суден);

припинити практики перевантаження вантажу з борту на борт;

публічно засудити російську агресію.

"Проблему вимкнення транспондерів та перевалки з борту на борт було вирішено у 11-ому пакеті санкцій ЄС. Проте ці пʼять грецьких компаній-перевізників не виконали у визначений строк вимогу публічного засудження російської агресії. Тому НАЗК відновило їхній статус у переліку «Міжнародні спонсори війни»", - пояснюють у відомстві.

НАЗК є органом, відповідальним за систему комплаєнсу (відповідність закону діяльності компаній) у приватному секторі. Під час процедур комплаєнсу контрагенти підлягають перевірці на доброчесність, у тому числі соціально відповідальне ведення бізнесу відповідно до стандартів ОЕСР.

Список міжнародних спонсорів війни на порталі “Війна і санкції” є потужним репутаційним інструментом для досягнення доброчесності ланцюжків постачання у міжнародному вимірі, виходу міжнародного бізнесу з Росії, отже зменшення фінансової і технологічної спроможності країни-терориста вбивати українців. Одним з важелів тиску платформи є співпраця з базою даних World-Check, що використовується банками і страховими компаніями для оцінки ризиків.

Саме тому для світових компаній наслідки перебування в переліку стають гіршими, ніж продовження ведення бізнесу з країною-агресором, підкреслили у НАЗК.

Так, нещодавно ірландська компанія з постачання суднового палива Peninsula Petroleum Limited була виключена зі списку міжнародних спонсорів війни, адже виконала усі необхідні умови, обравши шлях соціально відповідального бізнесу.

"Агентство відкрите до співпраці з міжнародним бізнесом та готове провести консультації щодо кроків, необхідних для виключення з переліку", - підкреслили у НАЗК.

Нещодавно Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло одного з найбільших світових портових операторів DP World (Dubai Port World) до переліку міжнародних спонсорів війни.