В Україні одного з найбільших світових портових операторів DP World визнали спонсором війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло одного з найбільших світових портових операторів DP World (Dubai Port World) до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

"Причиною такого рішення послужило те, що компанія з Об’єднаних Арабських Еміратів не лише не припиняє вести бізнес з РФ, а й посилює співпрацю з агресором. Зокрема, минулого місяця DP World підписала угоду з російською державною корпорацією "Росатом" щодо розвитку Північного морського шляху", - йдеться у повідомленні.

У НАЗК нагадали, що саме "Росатом" наразі контролює тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію.

Компанія DP World спеціалізується на логістиці вантажів, роботі портових терміналів, морських послугах і зонах вільної торгівлі. Вона обробляє 70 млн контейнерів, які щорічно привозять близько 70 тис. суден, та працює в понад 69 країнах на всіх континентах.

Як зазначається, після підписання угоди з "Росатомом" голова уряду РФ Михайло Мішустін заявив, що розвиток Північного морського шляху – це стратегічний проект, який додатково принесе в бюджет Росії близько 20 трлн рублів (224 млрд дол. США).

"Таким чином, офіційна особа РФ прямо підтверджує вигоду держави-терориста від співпраці з DP World. Ці додаткові кошти будуть використані Росією, у тому числі, для фінансування війни проти України", - наголосили у агентстві.

Відповідно до заявленої інформації, протяжність Північного морського шляху складе понад 5,6 тис. км, від Мурманська до Владивостока вздовж узбережжя морів та Північного Льодовитого і Тихого океанів.

Також стратегічне співробітництво "Росатома" і DP World сприятиме транзиту товарів до Росії в обхід санкцій, враховуючи те, що "Росатом" на системній основі надає послуги російському ВПК, імпортуючи заборонені компоненти для російських танків та авіації. Крім того, Північним морським шляхом можуть переправляти й інші нелегальні вантажі та зброю.

Крім того, DP World також активна і в Україні. В 2020 році компанія придбала 51% контейнерного терміналу ТІС у Південному порті, завдяки чому володіє достатньою інформацією про стан галузі морських перевезень в Україні через агресію Росії. Крім цього, DP World здійснює перевалку українського зерна, у тому числі, в межах роботи "зернового коридору".

Нагадаємо, раніше завдяки інструменту НАЗК компанія Mondelez International, яка є в переліку, зіткнулася з корпоративним бойкотом у скандинавському регіоні через те, що продовжує працювати в Росії. У звʼязку з цим фірма попросила про зустріч з урядом Норвегії, щоб "захистити свій бізнес".