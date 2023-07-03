Виробника Domestos, Lipton, Axe та Dove визнали спонсором війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло британську корпорацію Unilever до переліку міжнародних спонсорів війни. Компанії належать понад 400 брендів, продукція випускається на 280 підприємствах, зокрема: Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve, Rama, Brooke Bond, Lipton, Crème Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei, CLEAR, Чиста Лінія та інші.

Про це 3 червня повідомила пресслужба НАЗК.

За 2022 рік ТОВ "Юнілевер Русь" заплатило близько $50 млн податків до бюджету РФ, таким чином підтримує російську економіку та вносить свій внесок у продовження війни Росії проти України.

Крім того, в російському підрозділі Unilever працюють понад 3000 співробітників. У 2022 році на частку російського бізнесу припало 1,4% обороту Unilever і 2% її чистого прибутку, який в 2022 році зріс на 24,9% в порівнянні з 2021 і склав 8,03 млрд євро. Виручка компанії зросла до 60,1 млрд євро(+14,5%). Unilever наростила продажі у всіх категоріях, найбільше — косметики (+20,8%).

Після вторгнення РФ в Україну компанія обіцяла призупинити поставки продукції в/з Росії, а також припинити інвестиції в бренд в РФ. Однак протягом року війни прибуток Unilever Russia подвоївся з 4,8 млрд рублів (56 мілн євро) у 2021 році до понад 9,2 млрд рублів (108 млн євро) минулого року. Це дозволило збільшити капітал до 34,5 млрд рублів у 2022 році з 25,3 млрд рублів у 2021 році або на 37%.

Unilever заявляла, що позиція компанії не змінилася щодо ведення бізнесу в РФ, однак підприємства в Омську, Єкатеринбурзі, Санкт-Петербурзі та Тулі продовжують свою роботу, а офіси — операційну діяльність, забезпечуючи присутність брендів у точках продажу.

"Такі дії компанії свідчать про її небажання долучитись до коаліції доброчесного та відповідального бізнесу, який обрав сторону демократії та свободи. Фінансуючи держбюджет РФ значними надходженнями, Unilever сприяє російській економіці та, відповідно, підтримує дії агресора", — переконані в НАЗК.

Нагадаємо, раніше завдяки інструменту НАЗК компанія Mondelez International, яка є в переліку, зіткнулася з корпоративним бойкотом у скандинавському регіоні через те, що продовжує працювати в Росії. У звʼязку з цим фірма попросила про зустріч з урядом Норвегії, щоб "захистити свій бізнес".

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