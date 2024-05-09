Стали відомі всі фіналісти "Євробачення-2024": хто пройшов з другого півфіналу (ВІДЕО)

Ввечері 9 травня стали відомі всі країни учасниці фіналу міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024", що проходить у шведському місті Мальме. Так, за результатами другого півфіналу туди потрапили Латвія, Австрія, Нідерланди, Норвегія, Ізраїль, Греція, Естонія, Швейцарія, Грузія та Вірменія.

Найбільш неочікуваним став прохід у фінал представника Латвії, якому букмекери однозначно прочили, навпаки, останнє місце - з середньою ймовірністю проходу лише 15% навіть після самого виступу.

Відповідно, не потрапили до другої десятки фіналістів Албанія, Бельгія, Данія, Мальта, Сан-Маріно та Чехія. Зазначимо при цьому, що в другому півфіналі брали участь 16 країн, а не 15, як у першому, отже конкуренція була вищою.

За правилами цього року, результати півфіналів визначаються без врахування голосування національних журі - лише за результатами голосування глядачів. Але до завершення фіналу задля збереження інтриги повні результати півфіналів, як і завжди, не розголошуються, тому країни-фіналісти стають відомими в довільному порядку.

Нагадаємо, що з першого півфіналу, що пройшов у вівторок, 7 травня, до фіналу пройшли Сербія, Португалія, Словенія, Україна, Литва, Фінляндія, Кіпр, Хорватія, Ірландія та Люксембург.

Сам фінал відбудеться 11 травня. Окрім країн, що пройшли з півфіналів, його участниками стануть країна-господарка цьогорічного конкурсу (Швеція) та країни "великої п'ятірки" (Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина та Франція).

Примітно, що цього року вперше в історії "Євробачення" у півфіналах виступають також і учасники зазначеної шестірки (по троє у кожному). Так, у четвер свої пісня представили Франція, Іспанія та Італія - попри те, що у відборі ці виступи участі не брали.

Нагадаємо, що Швеція цього року приймає "Євробачення", оскільки минулого року перемогла на конкурсі, що проводився у Великій Британії від імені України як переможниці 2022 року. Саму Україну представляють Alyona Alyona та Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria".