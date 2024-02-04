Україну на "Євробаченні-2024" представлять Alyona Alyona та Jerry Heil

Виконавиці Alyona Alyona та Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria" перемогли на національному відборі учасника міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024" від України, про що було оголошено ввечері 4 лютого.

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За результатами голосування, проведеного після трансляції фіналу нацвідбору 3 лютого, вони набрали 21 бал за сукупною оцінкою журі та глядачів. Зокрема, серед гладачів за згадану пісню віддали голоси 723 297 людини, що в 7 разів більше, ніж за Yaktak, який посів друге місце серед аудиторії. Загалом оцінки журі та глядачів розподілился наступним чином:

Нагадаємо, що членами журі конкурсу були колишні представники України на "Євробаченні" Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) та Джамала, а також лідер гурту "Без обмежень" Сергій Танцинець. При цьому конкурс вперше транслювався не наживо, а в записі, зробленому напередодні, 2 лютого.

Голосування ж глядачів цього року було передбачено лише через застосунок "Дія", причому віддати можна було лише один голос без можливості зміни вибору. Втім, після початку голосування додаток перестав працювати, що призвело до неможливості оголошення переможця в суботу й продовження часу для голосування до 19 години неділі.

Загалом, як повідомив перед оголошенням результатів конкурсу директор директорату розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Мстислав Банік, загалом українці віддали 1 167 176 голосів - в 7 разів більше, ніж минулого року (166 тисяч).

Бунт Skylerr

Під час голосування 4 лютого одна з учасниць - Skylerr - заявила, що хотіла б зняти свою кандидатуру, давши зрозуміти, що не довіряє результатам голосування, які будуть здобуті після збоїв у "Дії".

"На жаль, голосування в моменті вже не повернути, а я довіряю саме моменту. "Дія" працювала вночі, зранку вона знову не працювала. Зараз, як мені відомо, вона знову працює. Голоси могли зарахуватись некоректно. Я розумію, що це велика система, це збій, і у всіх однакові умови, але, знову ж таки, я за голосування прозоре і зрозуміле, яке в моменті", - написала вона на своїй сторінці в Instagram.

В свою чергу, в Національній суспільній телерадіокомпанії України повідомили, що Skylerr дійсно звернулася до неї з проханням зняти свою кандидатуру з глядацького голосування.

Однак, як заявили організатори відбору, відповідно до його правил, підстави зняття кандидата на цьому етапі конкурсу були відсутні, хоча у разі перемоги артист може відмовитися від укладання договору з НСТУ на участь в "Євробаченні".

Нагадаємо,68-й пісенний конкурс "Євробачення" в 2024 році прийматиме шведське місто Мальме внаслідок перемоги минулого року співачки з цієї країни Loreen з піснею "Tattoo". Півфінали, в одному з яких має взяти участь і представник від України, відбудуться 7 та 9 травня, а фінал - 11 травня.