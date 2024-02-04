Украину на "Евровидении-2024" представят Alyona Alyona и Jerry Heil

Исполнительницы Alyona Alyona и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria" победили на национальном отборе участника международного песенного конкурса "Евровидение-2024" от Украины, о чем было объявлено вечером 4 февраля.

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По результатам голосования, проведенного после трансляции финала нацотбора 3 февраля, они набрали 21 балл по совокупной оценке жюри и зрителей. В частности, среди зрителей за эту песню отдали голоса 723 297 человека, что в 7 раз больше, чем за Yaktak, занявшего у аудитории второе место. В целом оценки жюри и зрителей распределилась следующим образом:

Напомним, что членами жюри конкурса были экс-представители Украины на "Евровидении" Андрей Данилко (Верка Сердючка) и Джамала, а также лидер группы "Без обмежень" Сергей Танчинец. При этом конкурс впервые транслировался не вживую, а в записи, сделанной накануне, 2 февраля.

Голосование же зрителей в этом году было предусмотрено только через приложение "Дія", причем отдать можно было только один голос без возможности изменения выбора. Впрочем, после начала голосования приложение перестало работать, что привело к невозможности объявления победителя в субботу и продлению времени для голосования до 19 часов воскресенья.

В целом, как сообщил перед объявлением результатов конкурса директор директората развития электронных услуг Министерства цифровой трансформации Мстислав Баник, в целом украинцы отдали 1 167 176 голосов – в 7 раз больше, чем в прошлом году (166 тысяч).

Бунт Skylerr

Во время голосования 4 февраля одна из участниц - Skylerr - заявила, что хотела бы снять свою кандидатуру, дав понять, что не доверяет результатам голосования, полученным после сбоев в "Дії".

"К сожалению, голосование в моменте уже не вернуть, а я доверяю именно моменту. "Дія" работала ночью, утром она снова не работала. Сейчас, как мне известно, она снова работает. Голоса могли засчитаться некорректно. Я понимаю, что это большая система, это сбой, и у всех одинаковые условия, но, опять же, я за голосование прозрачное и понятное, которое в моменте", - написала она на своей странице в Instagram.

В свою очередь, в Национальной общественной телерадиокомпании Украины сообщили, что Skylerr действительно обратилась к ней с просьбой снять свою кандидатуру со зрительского голосования.

Однако, как заявили организаторы отбора, согласно его правилам, основания снятия кандидата на этом этапе конкурса отсутствовали, хотя в случае победы артист может и отказаться от заключения договора с НСТУ на участие в "Евровидении".

Напомним, 68-й песенный конкурс "Евровидение" в 2024 году будет принимать шведский город Мальмё вследствие победы в прошлом году певицы из этой страны Loreen с песней "Tattoo". Полуфиналы, в одном из которых должен принять участие и представитель Украины, состоятся 7 и 9 мая, а финал - 11 мая.