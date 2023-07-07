Организаторы "Евровидения-2024" объявили город, где пройдет конкурс

Международный песенный конкурс "Евровидение-2024" пройдет в третьем по величине городе Швеции - Мальмё. Как сообщается на сайте конкурса, полуфиналы пройдут 7 и 9 мая, а финал - 11 мая.

Мальмё был выбран после тщательного отбора, в ходе которого были изучены инфраструктура и возможности размещения в месте проведения тысяч гостей, включая делегации, съемочные группы, зрителей и журналистов.

Право проведения мероприятия Швеция получила в результате победы на конкурсе 2023 года исполнительницы Loreen с песней "Tattoo". Соответственно, в следующем году Европейский вещательный союз организует его вместе с местным вещателем Sveriges Television (SVT).

Ранее Мальмё уже принимал "Евровидение" дважды - в 1992 году, а также в 2013 году - также после победы Loreen (тогда - с песней "Euphoria"). Кроме того, Швеция принимала конкурс еще четыре раза - в 1975, 2000 и 2016 годах в Стокгольме, а также в 1985 году в Гётеборге.

"Мы рады вернуться в этот оживленный и динамичный город, который продемонстрировал наличие мест и инфраструктуры, идеально подходящих для проведения крупнейшего в мире концерта живой музыки. Приверженность Мальмё разнообразию, инклюзивности и инновациям идеально соответствует духу конкуренции", - прокомментировал исполнительный супервайзер "Евровидения" Мартин Эстердал, который и сам представляет Швецию и работал на SVT.

По его словам, благодаря компактным размерам и развитой транспортной инфраструктуре Мальмё все участники конкурса, включая делегации, СМИ и фанатов, смогут легко ориентироваться в городе.

"Его приверженность устойчивому развитию и экологическим инициативам также идеально согласуется с нашими собственными ценностями, что делает его идеальным городом-организатором 68-го конкурса песни "Евровидение". Заявка Мальмё продемонстрировала огромную страсть к "Евровидению", и я полностью уверен в его способности создать незабываемый опыт, который соберет фанатов, артистов и зрителей со всего мира", - отметил он.

Примечательно также, что 2024-й будет пятым годом подряд, когда "Евровидение" проводится не в столице страны и шестым, когда оно не проводится в столице страны. В 2023 году, напомним, он из Украины по причине войны был перенесен в британский Ливерпуль, в 2022 оно проходило в итальянском Турине, а в 2021 - в нидерландском Роттердаме.

В 2020 году конкурс не проводился вообще из-за пандемии Covid-19 (но должен был пройти в том же Роттердаме), а в 2019 - проходил в Тель-Авиве, который Израиль не считает своей столицей, несмотря на позицию множества стран, имеющих там свои посольства. В 2018 же году "Евровидение" проводилось в столице Португалии Лиссабоне.

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